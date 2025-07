¿Es feriado el lunes 7 de julio? No habrá clases y Minedu anunció jornada no laborable por el ‘Día del Maestro’

Minedu declaró el lunes 7 de julio como día no laborable para los maestros de los colegios públicos | TV Perú

Cada 6 de julio se celebra en el Perú el Día del Maestro, una fecha destinada a reconocer el compromiso de los docentes con la formación escolar en todos los niveles educativos. Este 2025, al coincidir con un día domingo, el Ministerio de Educación ha resuelto otorgar el descanso correspondiente el lunes 7 de julio, únicamente para un grupo específico de trabajadores del sector.

La disposición se formalizó a través de un comunicado institucional firmado por el ministro Morgan Quero. En el documento se precisa que el día libre aplica solo para quienes cumplen funciones docentes o de apoyo directo a la enseñanza, en distintas modalidades y niveles del sistema educativo nacional.

¿Quiénes descansan el lunes 7 de julio?

El beneficio está dirigido exclusivamente a los docentes y auxiliares de educación de instituciones públicas y privadas, según el alcance del Ministerio de Educación. La disposición incluye a quienes laboran en la educación básica regular, en los niveles inicial, primaria y secundaria.

El 6 de julio no solo celebra a los educadores, sino que conmemora un acontecimiento crucial en la transformación del sistema educativo peruano. Foto: El Peruano

También comprende al personal que trabaja en educación técnica-productiva, así como en educación superior tecnológica y pedagógica. Además, se ha considerado a los profesionales de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFAS).

Este día libre no forma parte de los feriados nacionales establecidos por ley, pero se otorga de manera excepcional por coincidir con una fecha conmemorativa dedicada a la profesión docente.

No aplica a personal administrativo

El descanso anunciado no es extensivo a todo el personal del sector Educación. Los trabajadores administrativos, técnicos o contratados que no forman parte de la labor pedagógica no están contemplados en la medida.

Esta precisión es importante para evitar confusiones en las instituciones educativas y asegurar que la medida sea implementada correctamente. El objetivo es ofrecer una jornada de reconocimiento solo a quienes participan directamente del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas o como personal de apoyo.

En el Día del Docente Universitario se le rinde tributo a aquellos maestros que ayudan a forjar el futuro del país. (Andina)

Desde el Ministerio, se ha instado a las direcciones regionales y unidades de gestión educativa local (UGEL) a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del descanso sin afectar la planificación escolar ni los procesos administrativos en curso.

¿El lunes 7 de julio fue declarado feriado?

Al tratarse de un día no laborable específico y dirigido a un grupo concreto, no es un día declarado como feriado nacional, ya que no habrá afectación al resto de trabajadores del sector público o privado. Las clases en instituciones educativas donde el personal docente se encuentre comprendido en esta medida no se dictarán el lunes 7 de julio, retomándose con normalidad el martes 8.

En tanto, los centros educativos deberán reorganizar su cronograma si tuvieran evaluaciones, actividades programadas o cierres de trimestre en esa fecha. No se ha informado si se dispondrá una jornada de recuperación para compensar el día no laborado.

Comunicado oficial de Minedu por Día del Maestro 2025.

Las direcciones de cada institución educativa serán responsables de informar a sus respectivas comunidades escolares sobre esta medida y resolver dudas respecto a la aplicación del descanso. Se recomienda que los padres de familia se comuniquen con los colegios para conocer si el lunes habrá o no atención.

¿Por qué el Día del Maestro en Perú se celebra cada 6 de julio?

La elección del 6 de julio como fecha para homenajear a los maestros peruanos no es casual. Ese día, en 1822, el general José de San Martín firmó la resolución que dio origen a la primera Escuela Normal de Varones en Lima, un paso decisivo para institucionalizar la formación profesional de los docentes en el país. Esta iniciativa respondía a la necesidad de combatir el analfabetismo y elevar la calidad de la enseñanza, en un contexto de construcción republicana.

El establecimiento de esta escuela marcó el inicio de una nueva etapa para el sistema educativo nacional, al promover que la docencia dejara de ser una tarea empírica para convertirse en una carrera con preparación académica. Desde entonces, cada 6 de julio se recuerda este acontecimiento como el punto de partida de la profesionalización docente en el Perú, en reconocimiento a quienes dedican su vida a educar y transformar la sociedad.