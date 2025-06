Rafael López Aliaga insiste en drones que explotan: “Noquean, pero dejan vivo al delincuente; hay que leer un poquito”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insistió en su propuesta de adquirir drones con inteligencia artificial para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en la capital y reiteró que algunos de estos dispositivos pueden “explotar” sin causar la muerte.

El burgomaestre retomó esta iniciativa el último viernes durante la inauguración de la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, cuando aludió a las recomendaciones sobre seguridad ciudadana que ha dirigido al Ejecutivo.

“La inteligencia de la PNP debe tener tecnología. Yo me he referido a los drones, sí, he estado en un país que tiene drones aéreos que vigilan toda la ciudad (...) Estamos en eso con (el teniente alcalde) Renzo (Reggiardo) para comprar una flota de drones. Cada dron tiene inteligencia artificial, cada dron se da cuenta si hay un acto delictivo, procesa el mismo dron”, afirmó.

“Y hay drones que explotan, sí, pero explotan de varias maneras. Tienen que leer un poquito más, pues. Cuando (los países) están en guerra, pueden explotar con dinamita, esa es una forma de dron explosivo. Pero hay otros drones que explotan con una bomba de acústica. Generan tal intensidad de ultrasonido que noquean, pero dejan vivo al delincuente”, agregó.

Rafael López Aliaga señaló que comprará drones que explotan para la inseguridad en Lima. YouTube

El alcalde sostuvo que esta tecnología permitiría intervenir sin necesidad de contacto físico. “Hay que traer, pues. No tiene ni por qué tocarlo, con un ultrasonido (el intervenido) pierde el sentido del equilibrio y ahí queda nomás”, indicó.

Asimismo, cuestionó el nivel de información de quienes critican su propuesta. “Hay que leer un poquito más. Con ignorancia no se puede ser periodista, señores. Hasta en Google está. Hay que buscar soluciones. Las soluciones las estamos dando nosotros como Municipalidad de Lima”, sentenció.

A mediados de junio, el burgomaestre señaló que Lima contaría con drones equipados con inteligencia artificial capaces de intervenir en actos delictivos, inspirados en modelos aplicados en países como Qatar o Arabia Saudita. “El dron es (...) como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, declaró.

Indicó también que existen dos proveedores nacionales con capacidad para ofrecer esta tecnología y solicitó acelerar el proceso para convocar al concurso correspondiente. “Vamos a llegar a todo Lima porque es fácil y es barato. Tecnología en Perú ya existe”, aseguró.

Pronunciamiento de asesor

Posteriormente, Alberto Jordán, su asesor en temas de seguridad, salió a aclarar el sentido de sus declaraciones. “La opinión del alcalde al decir ‘exploto’ es que, inmediatamente, las unidades van a salir a actuar y a hacer el cerco. Esa ha sido la expresión del alcalde. No explotar. No vas a lanzar una bomba, no”, explicó.

“Son 30 drones que van a explotar en el sentido de que van a acaparar la acción donde está el problema. El explotar —el alcalde ha dado a entender— significa que las unidades van a llegar de inmediato y van a actuar (...) Explotar es que va a ejecutarse la operación (...)”, continuó.

Jordán mencionó, además, que López Aliaga “no tiene conocimiento técnico sobre tecnología, pero desde el ámbito empresarial conoce el funcionamiento, y lo que él quiere es solucionar el problema. Ha sido una mala interpretación”, reconoció en diálogo con Canal N.