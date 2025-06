Denisse Dibos y su apuesta por proyectos con propósito: “Como productora no me interesa el teatro que solo te entretiene”

Denisse Dibos presenta la obra Querido Evan Hansen, con la dirección de Roberto Ángeles.

La destacada actriz y productora de Preludio Asociación Cultural, Denisse Dibos, conversó con Infobae Perú sobre su reciente producción Querido Evan Hansen, la aclamada obra musical de Broadway que llega por primera vez al país con un potente mensaje sobre la salud mental. En esta obra, Dibós continúa consolidando su apuesta por un teatro con propósito, aquel que toca fibras profundas y genera reflexión en la audiencia.

Durante la entrevista, la también directora artística enfatizó la importancia de abordar temáticas como la depresión y la ansiedad desde las artes escénicas. Además, de contar cómo nació la idea de traer la obra a nuestro país, habla de la televisión. Denisse Dibos celebra que las televisoras sigan apostando por la ficción.

“Querido Evan Hansen en mi vida es una historia muy bonita que empieza en el 2020, en febrero para ser exacta. Justo un mes previo a la pandemia, yo fui a Broadway con Alexandra Graña. Quedamos fascinadas con el musical, nos tocó fibras profundas como madres", cuenta Denisse Dibos, quedando impactada por la forma en que pusieron sobre al mesa temas tan importante como lo es la depresión y la ansiedad, trastornos que hoy en día sufren mucho adolescentes y adultos.

Querido Evan Hansen se viene presentando en el teatro NOS PUCP.

Una vez que llegó al Perú, Denisse recuerda que llegó la pandemia, como consecuencia nos quedamos confiscados en casa. Esta situación le hizo replantearse la forma de enseñar, contando que fueron sus propios alumnos quienes la guiaron en su nueva experiencia con la virtualidad.

“Mis propios alumnos me pidieron no dejarlos solos en esta pandemia y que siga con las clases. Me dijeron que ellos mismos podían venir a enseñarme. Vinieron a Preludio a quedarse unos días mientras me enseñaban, recuerden que no podíamos movernos. Era muy emotivo eso, sentirme sola en el estudio y de pronto veías estas caritas que se iban conectando uno por uno, y cuando les preguntaba cómo estaban, había como un deseo de realmente contar como estoy. Muchos contaban qué sentían en este tiempo tan difícil”, recuerda la productora, señalando que escogió para esa oportunidad trabajar el musical Querido Evan Hansen. El resultado “fue una cosa mágica”, describió la actriz con gran alegría.

Denisse Dibos es una experimentada actriz y productora de Preludio Asociación Cultural.

Una promesa nacida en medio del encierro

Desde aquel día, Denisse Dibos cuenta que le hizo la promesa de traer al Perú aquel musical que los hizo salir adelante en medio de tanta dificultad e incertidumbre. Tras culminar la pandemia, la actriz pidió los permisos necesarios a Broadway, sin embargo, le pidieron que espere hasta que la producción ya no esté en cartelera. Tan pronto se levantará, había una esperanza de tener los derechos.

“La obra terminó en el finales del 2023, creo. Desde el 2024, empecé a hostigarlos”, recuerda entre risas. “Hasta que por fin me contestaron. Así fue el trayecto de la obra, en el 2025 empezamos, con Ítalo Maldonado como Evan y la dirección del Roberto Ángeles, los dos amantes de la obra”, señala Denisse, sumándose talentosos y experimentados actores al musical.

Denisse Dibos busca que todos sus proyectos entretengan y eduquen. IG

Un musical que educa desde la emoción

Para Dibos, este tipo de proyectos no solo deben entretener, sino también dejar una huella. Justamente esta premisa - cuenta Denisse - la tiene en cuenta para aceptar producir obras.

“Yo personalmente, y eso te lo digo a título personal, sin desmerecer ninguna otra propuesta. A mí como productora no me interesa el teatro que solo te entretiene. No me llama la atención, por así decirlo. Y como productora no me interesa producirlo. Busco que las obras que produzca Preludio, además de entretenerte y darte un espectáculo de la mejor calidad, te deje algo, algo para pensar, algo para reflexionar, algo que abra un canal de comunicación con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, en tu entorno, en tu comunidad, y que te toque fibras que son para mí esenciales para humanizar esta sociedad”, sentenció.

Querido Evan Hansen llega al teatro hasta el 13 de julio.

En la entrevista, Denisse Dibos señala que tiene claro estos puntos no solo como profesional, sino también como madre, pues teniendo una hija adolescente, es importante para ella que su niña se nutra de las obras que ve, además de que se esté orgullosa por sus propuestas musicales.

“Mi hija está fascinada con la obra, sus amigas y amigos también. Eso también te da como una especie de satisfacción también personal, muy bonita. Que tu hija pueda ver que el trabajo de su madre vale, aporta. Eso creo que también es una muy buena educación Para mi hija, sin tener que decírselo. Es algo que ella puede ver. Se muestra orgullosa y yo también de ella”, remarcó.

Denisse Dibos cuenta cómo nació la idea de traer Querido Evan Hansen a Perú. IG

El montaje, que ha sido galardonado internacionalmente y aclamado por la crítica, busca generar empatía y abrir conversaciones necesarias en torno al bienestar emocional. Con esta nueva producción, Denisse Dibos reafirma su compromiso con un teatro que transforma.

“Son temas bien delicados que creo que como padres educadores tenemos que estar observantes y más atentos a esas señales. Este tipo de trastornos de salud mental no discriminan, ni por clase social ni por clase económica, para nada. Es una condición del ser humano. Muchas veces a las personas les cuesta hablar de su depresión o de su ansiedad y lo entiendo. Es por que tenemos que apoyar, poner nuestro granito de arena para que sea natural pedir ayuda o acudir a un profesional. Eso es lo que busca la obra, educarte. No cerremos los ojos a estas situaciones. Si tú te sientes así o tienes a alguien cercano así, pidamos ayuda o ayudemos”, señaló.

Obra Querido Evan Hansen.

No desespera por la TV

Concentrada hoy en día en la obra, Denisse Dibos indica que por ahora está tranquila, pero abierta a las posibilidades de volver a la televisión. Siempre y cuando, haya un proyecto que la enamore.

“Lo último que hice fue la novela Papá en apuros, que ya fue hace un par de años, y el año pasado estuve en El Gran Chef Famosos. En Latina han hecho cosas hermosas, aplaudo también que América TV siga apostando por las ficciones. El talento y la capacidad para hacer buena televisión en el Perú es inmensa, y yo siempre abierta a recibir propuestas buenas que puedan ser algo interesante para mi carrera, que le puedan sumar”, puntualizó.

Denisse Dibos orgullosa de haber traído Querido Evan Hansen al Perú. IG

Nota:

Querido Evan Hansen se viene presentando en el teatro NOS PUCP. Va hasta el 13 de julio. Entradas en Teleticket. El elenco está encabezado por Italo Maldonado o Thiago Vernal (según la función que se seleccione), acompañado siempre por Paul Martin, Arianna Fernández, Rossana Fernández-Maldonado, Martín Velásquez, Mathias Spitzer, Alexandra Graña y Alejandra Egoavil.