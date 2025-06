Mario Vizcarra: quién es el hermano de Martín Vizcarra, que podría postular como su ‘plan B’ en las Elecciones 2026

Mario Vizcarra, el hermano de Martín Vizcarra, podría ser su plan 'B' y postular a la presidencia en las elecciones 2026. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura Video: Panamericana TV)

Mario Enrique Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente Martín Vizcarra, podría ser una figura clave en las elecciones presidenciales de 2026. Aunque aún no se ha confirmado su candidatura, su nombre ha cobrado relevancia por su estrecha vinculación con las actividades políticas del exmandatario, a quien acompaña en sus viajes y campañas por todo el país.

En entrevista con RPP, el exjefe de Estado no ha querido ni confirmar ni descartar una eventual candidatura presidencial de su hermano. “¿Podría ser candidato a diputado? Claro, podría serlo. ¿Y a la presidencia? ¿Por qué no?“, indicó.

Desde hace varios años, el hermano del expresidente tiene una constante presencia en las actividades proselitistas de su hermano. Inscrito en el partido Perú Primero, fundado por Martín Vizcarra, ha mostrado un activo involucramiento en la campaña política de Vizcarra Cornejo. A pesar de que su figura no es ampliamente conocida, Mario Vizcarra ha desempeñado un papel fundamental en movilizar apoyos y ser el portavoz de muchas de las actividades políticas que se realizan a nivel regional.

Mario Vizcarra y Martín Vizcarra en actividades políticas. (Foto: Captura video Panamericana Televisión)

En declaraciones para Panamericana Televisión, Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, señaló que el hermano del exjefe de Estado “siempre ha estado encargado de las campañas políticas de Martín Vizcarra en el año 2006, en el año 2010. También, cuando Martín Vizcarra asumió como jefe de campaña de PPK, Mario Vizcarra formaba parte del equipo de campaña”, expresó.

¿Mario Vizcarra postulará a la presidencia?

Aunque su candidatura no ha sido confirmada, la posibilidad de que Mario Vizcarra se lance a la política y postule a la presidencia en las próximas elecciones 2026 genera cuestionamientos. Según informó Panamericana, el hermano del exmandatario mostró en el pasado su interés por participar en la política, en particular para la alcaldía de Mariscal Nieto en Moquegua.

“Él (Mario Vizcarra) siempre ha tenido la intención de postularse. En alguna oportunidad, intentó ser candidato a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Sin embargo, los asesores políticos de Martín Vizcarra desaconsejaron esa candidatura, ya que hubiera existido una clara conexión entre los hermanos, lo que podría haber generado controversias”, narró Caya.

Martín Vizcarra no descartó que su hermano pueda postular a la presidencia. (Foto: Infobae Perú/Captura video: Panamericana Televisión)

¿Mario Vizcarra recibiría intención de votos de su hermano?

Con las elecciones de 2026 en el horizonte, y ante la posibilidad de que Mario Vizcarra postule como candidato presidencial, muchos se preguntan si su figura logrará movilizar a los votantes que respaldan a su hermano. En ese sentido, el analista político Jeffrey Radzinsky explicó que el endoso de votos de Martín Vizcarra a su hermano podría ser complejo, debido a la dinámica política del país.

“Es muy difícil, debido a la dinámica de nuestro sistema político, endosar votos. Es decir, aunque no se postule, respaldar una candidatura no garantiza que esas preferencias se trasladen automáticamente. Por lo tanto, aunque Mario Vizcarra, el hermano de Martín Vizcarra, pueda postular, eso no implica que los seguidores del expresidente necesariamente lo apoyen a él”, expresó para el citado medio.

Martín Vizcarra y Mario Vizcarra. (Foto: Captura video: Panamericana Televisión)

Investigación contra Mario Vizcarra

Sin embargo, no todo es positivo en su carrera. Según informó Panamericana Televisión, Mario Vizcarra y su hermano César están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso, relacionados con contratos del Estado a través de la empresa C y M Vizcarra S.A.C.

Según las indagaciones fiscales, ambos estarían involucrados en una red de corrupción con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya en Tacna, quienes supuestamente concertaron contratos ilícitos para la provisión de maquinaria en la construcción de defensas ribereñas en los ríos Ilabaya y Locumba en 2018.

“Ellos aparentemente pertenecen a la red conocida como ‘Los Saqueadores de Ilabaya’, y se les señala por haber prestado servicios fantasmas por más de cinco millones de soles”, comentó el exconsejero regional de Moquegua, refiriéndose a las acusaciones contra los hermanos Vizcarra.

Investigaciones contra Mario Vizcarra, hermano del expresidente. (Foto: Captura video: Panamericana Televisión)

Campaña electoral inhabilitado

Mientras tanto, el expresidente Martín Vizcarra, a pesar de las tres inhabilitaciones del Congreso de la República que pesan en su contra, sigue recorriendo el país y anunciando que será candidato presidencial en 2026. No obstante, su candidatura se ve cada vez más lejana, especialmente ante la posibilidad de una condena de hasta 15 años de prisión por el caso Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua.

Para Radzinsky, los viajes de Vizcarra en el país pueden tener objetivos de consolidación como figura política e incluso de defensa legal. “Probablemente, hay una doble intencionalidad: por un lado, el posicionamiento de su organización política y de él como figura pública; y por otro, una estrategia de defensa relacionada con los procesos judiciales que enfrenta”, expresó.

Campaña política del expresidente por Perú Primero. | Martín Vizcarra / Facebook