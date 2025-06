‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Jackson Mora cuenta detalles de su relación con Tilsa Lozano

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

Una de las primeras situaciones que desató fuertes reacciones fue la declaración de Shirley Arica, quien reveló en el programa que Jackson Mora la había invitado a salir, aunque no pudo concretarlo debido a compromisos de agenda. Ante esto, Magaly Medina no pudo evitar cuestionar el gesto de Jackson, lanzando un comentario crítico: “¿Qué hombre que ama invita a tu enemiga? El que ama no hace sufrir.” Esta afirmación se centró en la interacción que Jackson tuvo con Shirley, quien, recordemos, ha sido en el pasado un personaje polémico en la vida de la exesposa de Mora, Tilsa Lozano. Sin duda, Magaly no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre la compleja relación entre los implicados.