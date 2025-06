¿Quién fue Rodolfo de Anda Jr. y de qué falleció la expareja de Vanessa Terkes?

Vanessa Terkes rompe en llanto al hablar de su fallecida expareja Rodolfo de Anda: “Que en paz descanses mi amor” | Willax

Rodolfo de Anda Jr. no solo fue un destacado productor y actor mexicano, sino también una figura muy querida en la industria del entretenimiento y en la vida personal de la actriz peruana Vanessa Terkes, con quien compartió casi una década de relación.

Su muerte, ocurrida el 31 de marzo de 2023, dejó un profundo vacío en sus amigos, familiares y colegas, así como en el corazón de Terkes, quien recientemente volvió a referirse a él entre lágrimas.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a la comunidad artística en México. Fue su amigo cercano, el actor Alexis Ayala, quien confirmó públicamente su partida a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “Eres, porque nunca dejarás de ser, un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso”, escribió el artista, dejando en evidencia la profunda amistad que los unía. Aunque al momento del anuncio no se detallaron las causas exactas de su muerte, sí se supo que había sido repentina.

Medios mexicanos indicaron que hace años atrás, su salud se vio muy afectada tras contraer una peligrosa bacteria, por lo que tuvo que someterse a nueve cirugías y un tratamiento de clonación de células. Sin embargo, no confirmaron que su muerte esté relacionada con ello.

Rodolfo de Anda Jr tuvo una relación de casi 10 años con Vanessa Terkes.

¿Quién era Rodolfo de Anda Jr.?

Rodolfo de Anda provenía de una reconocida dinastía cinematográfica mexicana. Nieto de Raúl de Anda, figura clave de la Época de Oro del cine mexicano, e hijo del productor Rodolfo de Anda, heredó la pasión por la industria audiovisual. A lo largo de su carrera, produjo exitosas series como El Pantera, donde compartió créditos con Vanessa Terkes, y fue parte de programas populares como Mujer, casos de la vida real y Contra viento y marea. Su trabajo lo llevó a consolidarse como un creativo influyente y respetado.

Más allá de su carrera, De Anda también fue conocido en el Perú por su relación sentimental con Vanessa Terkes. La pareja sostuvo un romance de aproximadamente nueve años, con algunas pausas, pero marcado por un vínculo afectivo que perduró incluso después de su separación. Ambos se apoyaron mutuamente en momentos importantes, y su historia de amor fue seguida de cerca por los medios y el público.

En 2019, Rodolfo defendió públicamente a Vanessa Terkes frente a rumores difundidos en el programa de Magaly Medina, que insinuaban una posible infidelidad y cuestionaban su comportamiento.

”No la vi cuando vino, porque estaba operado, sí supe que estuvo aquí por nuestros amigos en común. No la veo desde mucho antes de su boda. Me suena absurdo (que se deslice que pudo ser infiel) porque ella es una persona honesta, sobre todo con ella misma. Cuando no quiere estar en una relación te lo dice y se despide“, señaló en aquel entonces.

Vanessa Terkes y Rodolfo de Anda siempre se apoyaron pese a terminar su relación. (Instagram)

Vanessa Terkes lo recuerda con amor

En una reciente entrevista para el programa Habla Chino, conducido por Aldo Miyashiro, Vanessa Terkes se refirió nuevamente a Rodolfo de Anda. La actriz no pudo contener las lágrimas cuando un espectador le preguntó si el productor había sido el amor de su vida. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, respondió: “Que en paz descanses, mi amor. Te amo con todo mi corazón”.

Vanessa Terkes llora al recordar a su expareja Rodolfo de Anda: “Que en paz descanses mi amor”

En ese mismo espacio, Terkes confesó que su relación con el productor fue una de las más significativas de su vida. “Estuve como 10 años con él, como un intervalo, pero no sé si podría responder que ha sido el amor de mi vida. De pronto, al día de hoy, podría decir que sí”, compartió Vanessa, recordando con ternura las experiencias vividas a su lado. La actriz reconoció que él sigue presente en sus pensamientos y conversaciones cotidianas.

Las palabras de la actriz conmovieron no solo a los presentes en el set, sino también al público, que la acompañó con muestras de apoyo. Para Vanessa Terkes, Rodolfo de Anda no solo fue una figura clave en su carrera, sino también un compañero de vida cuya partida dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar.

Vanessa Terkes llora al recordar a su expareja Rodolfo de Anda: “Que en paz descanses mi amor”