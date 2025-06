Falleció expareja de Vanessa Terkes: reconocido productor mexicano Rodolfo de Anda dejó de existir a los 57 años

Rodolfo de Anda, productor y expareja de Vanessa Terkes, falleció el 31 de marzo.

Rodolfo de Anda ha dejado un vacío muy hondo en el corazón de los mexicanos tras su repentina muerte. Este viernes 31 de marzo, falleció el destacado productor y actor de cine y televisión, noticia que entristeció a familiares y amigos del arte, quienes no dudaron en despedirse a través de las redes sociales.

Como se recuerda, no es la primera muerte en la industria mexicana en el mes de marzo. Justo al productor de 57 años se suman la partida de Ignacio López Tarso, Rebecca Jones y Xavier López Chabelo.

Su gran amigo, el actor Alexis Ayala, fue el primero en confirmar la noticia con un emotivo mensaje. “Querido hermano, amigo mío de vida, de aventuras, de sociedad, de todo. Mi amigo y compañero de siempre. Rodolfo de Anda, te voy a recordar siempre así en mi memoria, en mi alma y corazón. Eres, porque nunca dejarás de ser, un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso. De quien siempre aprendí y a quien siempre admiro y respeto”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

La Asociación Nacional de Intérpretes también se encargó de expresar sus condolencias. Además de Maribel Guardia, Raúl ‘El Negro’ Araiza, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Andrea Noli, Víctor Reséndez “Latin Lover”, José Ron, entre otros. Hasta el momento no se saben las razones de su muerte.

¿Quién era Rodolfo de Anda Jr.?

Rodolfo de Anda fue nieto de Raúl de Anda, una de las más grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano. Su padre fue el también productor Rodolfo de Anda. El creativo llevaba en la sangre el amor por el cine y las series. Una de sus grandes producciones fue El Pantera, protagonizada por Luis Roberto Guzmán, Vanessa Terkes, Opi Domínguez, Ignacio López Tarso y Raúl Padilla Jr. También fue responsable de ‘Mujer: casos de la vida real’ y ‘Contra viento y marea’.

Rodolfo de Anda se ganó el cariño del público peruano tras iniciar un romance con Vanessa Terkes, el cual duró casi 9 años. Incluso, llegó a venir a Perú cuando la actriz era parte de un concurso de baile. En aquel momento, el actor no dudó en brindarle su apoyo.

La pareja estuvo a punto de casarse, pero la relación no llegó a buen puerto. No obstante, la actriz siempre destacó la gran amistad que tenía con él.

Rodolfo de Anda y la vez que defendió a Vanessa Terkes

En el 2019, Rodolfo de Anda no dudó en aclarar unas especulaciones que se venían tejiendo contra Vanessa Terkes. El programa de Magaly Medina indicó que la artista se habría reunido con él cuando viajó a México, en marzo de ese año.

“No la vi cuando vino, porque estaba operado, sí supe que estuvo aquí por nuestros amigos en común. No la veo desde mucho antes de su boda ( George Forsyth). Me suena absurdo (que se deslice que pudo ser infiel) porque ella es una persona honesta, sobre todo con ella misma. Cuando no quiere estar en una relación te lo dice y se despide”, indicó el productor mexicano a Trome.

Además, descartó que Vanessa Terkes sea una persona agresiva y tenga problemas con el alcohol. Esto después que difundieran un video donde se le ve vomitando dentro de un vehículo. En su momento, la actriz señaló que se sentía mal, pero no estaba ebria.

“‘Vane’ fue mi pareja por casi 9 años y cuando salíamos con los amigos los fines de semana, tomábamos unos tragos y jamás tuvo algún problema, ella es lo menos agresiva del mundo. Es tranquila y cariñosa, buena persona y siempre se preocupa por los demás”, dijo Rodolfo de Anda en aquel entonces.

En otro momento y a través de ‘En boca de todos’, fue más claro y aseguró que “no hubo remember”. Además, recalcó que Vanessa no es una mujer interesada y le aconsejó que siga adelante tras la desagradable experiencia que sufrió en su fallido matrimonio con George Forsyth.