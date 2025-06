Preservativo: ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual que se previenen con el uso del condón?

Los preservativos de látex o poliuretano bloquean eficazmente los fluidos genitales que transmiten el VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del condón se recomienda principalmente para prevenir embarazos no deseados, pero también desempeña un papel crucial en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que el uso correcto del condón masculino tiene una eficacia del 95 % para prevenir ITS, mientras que el condón femenino alcanza un 79 %.

Sin embargo, el condón no protege solo contra el VIH. Existen varias otras ITS cuya transmisión puede evitarse gracias a este método y que pueden ser mortales si no se detectan ni se tratan de manera oportuna. Conocer estas ITS ayuda a tomar conciencia de la verdadera importancia del preservativo como herramienta de salud pública; así como promover su uso correcto y responsable en cada tipo de contacto sexual (vaginal, oral o anal) es clave para proteger la salud de la población peruana.

Infecciones de transmisión sexual que se previenen con el condón

Para obtener la máxima protección, se debe emplear un condón nuevo en cada contacto sexual vaginal, oral o anal, sin reutilizar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condón reduce significativamente la transmisión de diversas ITS como las siguientes:

VIH / Sida : los preservativos de látex o poliuretano bloquean eficazmente los fluidos genitales que transmiten el VIH.

Clamidia y gonorrea : se transmiten por contacto con fluidos y el condón ofrece excelente protección.

Sífilis : transmisible por contacto con úlceras, el condón reduce el riesgo si cubre la zona, aunque no impide la exposición cutánea parcial.

Tricomoniasis : también se previene gracias al bloqueo de fluidos genitourinarios.

Herpes genital y Virus del Papiloma Humano (VPH) : aunque transmitidos por contacto piel-a-piel, el condón reduce las zonas expuestas y disminuye el contagio.

Hepatitis B y Zika: infecciones virales prevenibles gracias a la barrera física del condón.

Estos datos muestran que el condón no solo previene el embarazo, sino también enfermedades que, incluso no mortales a corto plazo, pueden tener complicaciones graves si no se tratan.

Cómo usar correctamente el condón

El herpes y el VPH:no suelen ser mortales, pero pueden causar complicaciones crónicas (Imagen ilustrativa Infobae)

Para obtener la máxima protección, es clave utilizar el condón correctamente:

Emplear uno nuevo en cada contacto sexual (vaginal, oral o anal), sin reutilizar.

Abrir con cuidado evitando dañar el látex con uñas o dientes.

Colocarlo en la punta del pene erecto , apretando la punta para dejar espacio y evitar burbujas de aire.

Desenrollarlo completamente hasta la base del pene.

Usar lubricantes compatibles (a base de agua o silicona); evitar aceites que deterioren el látex.

Retirarlo sin derramar semen , sujetándolo por la base antes de la retirada.

Desecharlo en la basura , no en el inodoro, y lavarse las manos tras desecharlo.

En caso de rotura o desliz, interrumpir la relación, cambiar el condón y considerar profilaxis post-exposición (PEP) si hubo riesgo de VIH.

El cumplimiento de estos pasos asegura la protección óptima del 95 al 98 %, como estima el Minsa.

Infecciones de transmisión sexual que pueden ser mortales

Algunas ITS, si no se tratan, pueden tener consecuencias graves e incluso mortales:

VIH : si no se trata con antirretrovirales, puede progresar a sida y causar infecciones que ponen en riesgo la vida.

Hepatitis B : provoca inflamación crónica del hígado, que puede evolucionar a cirrosis o cáncer hepático.

Sífilis : si no se trata, en etapas avanzadas puede afectar el corazón, el cerebro y los nervios, provocando complicaciones serias o fatales.

Herpes y VPH: no suelen ser mortales, pero pueden causar complicaciones crónicas: herpes con brotes recurrentes, y el VPH puede provocar células anormales que, en casos graves, derivan en cáncer cervical, anal u orofaríngeo.

El condón es mucho más que un método anticonceptivo: es una barrera eficaz contra múltiples ITS. Para cumplir su función, debe utilizarse de forma constante y siguiendo los pasos adecuados. Como afirma la OMS (Organización Mundial de la Salud), “la mayoría de los casos de ITS podrían evitarse mediante el uso correcto del preservativo”.