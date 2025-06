Científicas peruanas brillan en ranking de las mujeres más poderosas del Perú en 2025, según Forbes

Científicas peruanas brillan en ranking "Las 50 mujeres más poderosas de Perú 2025" de Forbes. Fotos: Forbes Perú

Por cuarto año consecutivo, la revista Forbes Perú publicó su esperado listado de “Las 50 mujeres más poderosas de Perú”, reconociendo a peruanas que, con liderazgo e innovación, están generando disrupción en múltiples disciplinas. En la edición 2025, el protagonismo recae notablemente en científicas, ingenieras, investigadoras y líderes de startups que impulsan la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la inclusión como ejes de transformación social y económica.

A diferencia de un ranking tradicional, este listado presenta los nombres de forma aleatoria, seleccionados bajo criterios de “poder duro” (recursos que administran), impacto, influencia creativa (“poder dinámico”) y lo que Forbes denomina “poder blando”, es decir, el uso social de ese liderazgo. El resultado: 50 mujeres influyentes, visibles dentro y fuera del país, entre ellas varias que representan con fuerza a las disciplinas científicas.

Andrea Rivera Garré: economía circular con impacto social

Ingeniera zootecnista y cofundadora de Sinba (Sin Basura), Andrea Rivera impulsa modelos de economía circular para el manejo responsable de residuos sólidos. Su iniciativa ha sido cofinanciada por ProInnóvate del Ministerio de la Producción y logró instalar plantas de tratamiento de residuos y programas de capacitación que mejoran las condiciones de vida de recicladores.

Andrea Rivera Garré: economía circular con impacto social. Foto: Forbes Perú

Claudia Akamine: robots inteligentes para la industria

Co-fundadora de Tumi Robotics, Claudia Akamine desarrolla soluciones basadas en robótica, inteligencia artificial e internet de las cosas (IoT), aplicadas a sectores como minería, pesca y construcción. En 2022, junto con investigadores de la PUCP, presentaron robots capaces de detectar fallas internas en ductos industriales, generando modelos en 3D para prevenir accidentes.

Claudia Akamine: robots inteligentes para la industria. Foto: Forbes Perú

Gabriela Calistro Rivera: astronomía cuántica desde Alemania

Gabriela Calistro, astrónoma peruana en el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), lidera la misión de lanzar el primer satélite de comunicación cuántica para Europa. Además, es fundadora del proyecto CosmoAmautas, que impulsa la astronomía en Perú y autora del libro infantil Más allá de la Luna, dedicado a su hijo.

Gabriela Calistro Rivera: astronomía cuántica desde Alemania. Foto: Forbes Perú

Giannina Honorio: tecnología e inclusión desde la neurociencia

La neurocientífica Giannina Honorio, fundadora de Yapaykuy, IncluEdu y Tinnitus Perú, ha sido reconocida como “Peruana del Bicentenario” y figura en la lista Innovators Under 35 del MIT. En 2024, su plataforma IncluEdu fue finalista del Tec Prize, beneficiando ya a más de 15,000 personas con discapacidad, adultos mayores y hablantes de lenguas originarias. También es parte del programa Young Leaders of the Americas Initiative del Departamento de Estado de EE.UU.

Giannina Honorio: tecnología e inclusión desde la neurociencia. Foto: Forbes Perú

Luz Esmeralda Román: textiles con propiedades antimicrobianas

La ingeniera textil Luz Esmeralda Román ganó el premio regional UNESCO - L’Oréal Por las Mujeres en la Ciencia 2024. En 2023, obtuvo su doctorado en Física en la UNI gracias a su investigación sobre textiles funcionalizados con óxidos de cobre, que pueden emplearse en hospitales y espacios públicos por sus propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas.

Luz Esmeralda Román: textiles con propiedades antimicrobianas. Foto: Forbes Perú

Natalia Vargas Terán: adolescente que sueña con el espacio

A sus 17 años, Natalia Vargas Terán fue reconocida como ganadora global del Aspiring Teen Award en los Women in Tech LATAM Awards 2025. Ha representado al Perú en olimpiadas internacionales de física y astronomía y es parte del proyecto Astranova, que lanzó el primer bootcamp espacial peruano Misión Kosmos para jóvenes entre 15 y 18 años.

Natalia Vargas Terán: adolescente que sueña con el espacio. Foto: Forbes Perú

Rosa Vásquez Espinoza: biodiversidad microamazónica

Científica peruana reconocida en la lista 100 Mujeres de la BBC 2024, Rosa Vásquez lidera proyectos que combinan ciencia de vanguardia con conocimientos ancestrales. Es creadora del mapa interactivo MicroAmazon, el primer análisis químico de abejas sin aguijón y miel medicinal en Perú, orientado a proteger la microbiodiversidad de la Amazonía.

Rosa Vásquez Espinoza: biodiversidad microamazónica. Foto: Forbes Perú

Tatiana Espinosa: guardiana de los bosques de Madre de Dios

Fundadora de Arbio Perú, Tatiana Espinosa conserva más de 900 hectáreas de bosque primario en la cuenca del río Las Piedras, Madre de Dios. Ganadora del premio Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award, impulsa modelos de forestería análoga para restaurar ecosistemas. Estudió Ingeniería Forestal en la UNALM y ha dedicado más de dos décadas al trabajo de conservación en la Amazonía.

Tatiana Espinosa: guardiana de los bosques de Madre de Dios. Foto: Forbes Perú

Las científicas reconocidas por Forbes Perú 2025 no solo lideran laboratorios o empresas tecnológicas, sino que representan nuevas formas de ejercer el poder con ética, impacto social, sostenibilidad y enfoque de género. Desde la innovación educativa hasta el activismo ambiental, estas mujeres muestran que el conocimiento y la ciencia son herramientas poderosas para cambiar el país, además de romper con estereotipos