Alias Timoti: el expolicía que sobrevivió a una balacera, heredó una mafia y hoy aterroriza Lima Norte con extorsiones

Delia Espinoza advierte que la Policía no puede irrumpir en el Ministerio Público ni detenerla, salvo orden del PJ Fiscal de la Nación envió un oficio al ministro del Interior donde deja en claro que el proceso en la JNJ sigue en trámite y que no tiene ninguna autoridad alguna la funcionaria que amenazó con usar la fuerza pública si no reponía a Patricia Benavides