Pamela Franco es acusada de no preocuparse por el pago de los integrantes de su orquesta: “Estábamos abandonados”

Pamela Franco atraviesa una de las etapas más complicadas desde que decidió lanzar su carrera como solista. En medio de las polémicas mediáticas que enfrenta por su vida personal y profesional, ahora se suman fuertes denuncias de exintegrantes de su staff y orquesta, quienes decidieron hacer públicas sus experiencias, señalando presuntos malos tratos y falta de pagos por parte de la cantante.

La situación de la artista, actual pareja del futbolista Christian Cueva, se ha tornado crítica en los últimos días, luego de que varios miembros de su equipo decidieran renunciar de forma voluntaria ante lo que consideran un ambiente de desorganización, falta de liderazgo y escasa empatía.

Pamela Franco es acusada de no preocuparse por el pago de sus trabajadores.

“Nunca se preocupaba por nosotros”

Uno de los testimonios más contundentes es el de Elvis Chamorro, extrabajador de la parte técnica del grupo. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el miembro del staff reveló que Pamela Franco no mantenía ninguna relación cercana con el equipo técnico ni mostraba preocupación por las condiciones en las que trabajaban.

“Ella nunca nos hablaba, no nos decía: ‘Chicos, ¿cómo están? ¿Están bien sus pagos? ¿Están mal sus pagos?’. Las presentaciones empezaron a bajar. Viajaba toda la orquesta y los de staff estábamos abandonados a un lado. Como que no importábamos”, declaró Chamorro, mostrando la decepción vivida dentro de la agrupación.

Estas palabras han generado gran impacto entre sus seguidores y en la comunidad musical, ya que reflejan un clima de desconexión interna y falta de liderazgo por parte de la artista, quien hasta el momento no ha respondido públicamente a estas acusaciones.

Problemas económicos afectan a la orquesta

La situación financiera de la orquesta también fue puesta en tela de juicio por Norka Ascue, excompañera de Pamela Franco en la agrupación Alma Bella. En una reciente entrevista con La Noche Habla, Norka reveló que la cantante estaría atravesando dificultades económicas que le impiden cumplir con sus obligaciones laborales.

“Me cuentan mis fuentes que en el último show les dio medio bolo, o sea, el pago no fue completo porque ya no tiene la misma cantidad de eventos, no tiene cómo solventar sus gastos”, explicó Ascue.

Según estas versiones, los músicos y el personal técnico no estarían contratados bajo planilla, sino que reciben pagos por presentación. Sin embargo, al reducirse la demanda de shows, Franco habría comenzado a pagar montos parciales, lo que terminó por generar malestar y desconfianza en su equipo.

Renuncias y desconfianza interna

El ambiente interno dentro de la agrupación se volvió cada vez más tenso, según los testimonios. La falta de comunicación directa con Pamela, sumado al incumplimiento de pagos completos y el trato distante, desencadenaron una ola de renuncias voluntarias, que han dejado a la orquesta con un equipo reducido y en crisis.

Algunos excolaboradores señalaron que Pamela solía elegir solo a un grupo reducido de músicos para las presentaciones, dejando al resto sin participación ni explicación. Esta práctica generó incertidumbre y competencia interna, factores que deterioraron aún más el clima laboral.

“Nos dejaban tirados, sin saber por qué. Decían que no había evento, pero salían con otros músicos”, comentó uno de los exmiembros en condición de anonimato.

Pamela Franco enfrentaría crisis en su orquesta: músicos renuncian y Christian Cueva intenta ayudarla desde Ecuador. Video: Pódcast Chimi Churri

Pamela Franco guarda silencio

Hasta el momento, Pamela Franco no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones. Sin embargo, continúa compartiendo en sus redes sociales imágenes de sus presentaciones y actividades promocionales, lo que ha sido interpretado por algunos como una intención de proyectar normalidad.

La cantante Norka Ascue, excompañera de Franco en la agrupación Alma Bella, no tardó en responder a través del programa La Noche Habla. Según la artista, la agenda de presentaciones que Pamela muestra en redes sociales no sería del todo real.

“Ese es el viejo truco de los shows fantasmas”, afirmó Ascue, al ser consultada sobre la seguidilla de conciertos que Franco promociona a través de su cuenta de Instagram.

Norka explicó que esta táctica no es nueva en la industria musical peruana y que muchas agrupaciones la utilizan para aparentar mayor demanda o actividad artística. Según ella, la única manera de verificar si una presentación ocurrió realmente es a través de fotos o videos del evento.

“No solamente con esta persona, sino que hay agrupaciones que ponen ‘privado’, ‘provincias’. ¿Cuál es verídico? Cuando suben el video. Cuando no hay video de la presentación, no existió show”, sentenció.

