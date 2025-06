El estancamiento del hospital de Chalhuanca: una crisis de gestión pública en el corazón de Apurímac

La presidenta Dina Boluarte visita Chalhuanca en medio de la polémica por el estancamiento del hospital de EsSalud.

La presidenta Dina Boluarte arribaría este sábado 21 de junio a la ciudad de Chalhuanca, en la región de Apurímac, en medio de una creciente controversia por el estancamiento en la construcción del hospital de EsSalud, una obra que, tras cuatro meses de contrato, apenas registra un avance físico del 0,1%.

La visita de Dina Boluarte a su tierra natal coincide con los actos centrales por el bicentenario de la provincia de Aymaraes, pero la expectativa ciudadana se ha visto opacada por la preocupación y el malestar de la población local ante el retraso de un proyecto considerado esencial para la salud pública de la zona.

Obra del hospital de EsSalud en Chalhuanca registra solo 0,1% de avance

Según fuentes de Palacio de Gobierno, la mandataria tiene previsto participar en actividades oficiales, aunque la atención se centra en el estado del hospital, cuya construcción fue adjudicada al Consorcio Elohim Chalhuanca por más de 58 millones de soles.

De acuerdo con información de EsSalud, el avance físico de la obra, tras 120 días de iniciado el contrato, es de apenas 0,1%, una cifra que ha generado alarma entre autoridades y vecinos. El informe técnico 008-2025-JVC-IO-ESSALUD detalla que, hasta la fecha, solo se ha ejecutado un total de S/ 70.254,50, una cantidad ínfima en comparación con el presupuesto total asignado.

El hospital de EsSalud en Chalhuanca solo registra un avance físico del 0,1% tras cuatro meses de contrato.

La situación ha sido calificada como “inaceptable” por representantes de la comunidad, quienes consideran que la obra permanece estancada en su etapa inicial.Uno de los factores que ha contribuido a este retraso es la suspensión de los trabajos durante casi dos meses debido a lluvias intensas.

Sin embargo, el reinicio de las labores en mayo no se tradujo en avances significativos. El abogado Carlos Navarro, representante de la comunidad, denunció que EsSalud no ha implementado medidas efectivas para corregir el rumbo del proyecto, a pesar de los claros incumplimientos contractuales. “La población está cansada de promesas incumplidas y exige respuestas concretas”, afirmó Navarro.

Consorcio Elohim Chalhuanca anuncia resolución de contrato con EsSalud

El portal Huanca York Times informó que la presidenta Boluarte viajó el 25 de febrero de 2025 a Chalhuanca para colocar la primera piedra del nuevo establecimiento hospitalario de EsSalud. Durante su discurso, Boluarte destacó la importancia de la obra: “Hemos colocado hoy la primera piedra para tener un hospital de calidad para los asegurados de EsSalud que son los trabajadores, pero también, seguramente en convenio con el Ministerio de Salud (Minsa), estará acá atendiéndose la población de todo Aymaraes”.

El proyecto de inversión para el mejoramiento y ampliación del centro de atención II Chalhuanca contempla una inversión de 74 millones de soles y está proyectado para beneficiar a más de once mil asegurados. Boluarte adelantó que el hospital contaría con once consultorios y áreas especializadas, subrayando: “Me preocupa y me interesa la salud de mi pueblo”.

No obstante, un documento interno de junio, citado por el mismo medio, alerta que la ejecución de la obra presenta reiterados retrasos y que, en la actualidad, se encuentra prácticamente paralizada. La responsabilidad de la ejecución recae en el Consorcio Elohim Chalhuanca, mientras que la supervisión corresponde al Consorcio Salud Chalhuanca. A inicios de marzo, la renuncia del inspector de la obra por motivos de salud provocó el primer bloqueo y la suspensión del plazo contractual.

La comunidad de Aymaraes expresa malestar por el retraso en la construcción del hospital, considerado esencial para la salud pública.

Población de Aymaraes exige respuestas ante retraso de hospital

Superado este incidente, EsSalud comunicó el 1 de abril el reinicio del plazo contractual, pero nuevos procesos de actualización de expedientes derivaron en una segunda suspensión.La ayuda memoria del 13 de junio, también citada por el Huanca York Times, detalla inconvenientes para la firma del fideicomiso, ya que la contratista solicitó la exclusión de una cláusula, lo que generó demoras por parte de EsSalud en la toma de decisiones.

Esta situación retrasó la adquisición de materiales, impidiendo que el personal de la obra pudiera avanzar más allá de los trabajos de movimiento de tierras. Imágenes incluidas en el documento muestran que, en la práctica, solo se han realizado tareas preliminares. Según fuentes vinculadas al proyecto, actualmente solo hay un maestro de obra y seis peones en el lugar, sin presencia de supervisores.

El Consorcio Elohim Chalhuanca anuncia la resolución del contrato por incumplimiento, mientras EsSalud dilata la conformación de la Junta de Resolución de Disputas.

EsSalud dilata instalación de Junta de Resolución de Disputas

La radioemisora local Titanka reportó que, a pocas horas de la llegada de la presidenta Boluarte, el representante legal del Consorcio Elohim Chalhuanca anunció la decisión de resolver el contrato por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. Esta decisión se comunicó mediante la carta N° 085-2025-CEC-JAAG/RC, fechada el 20 de junio de 2025 y dirigida al gerente central de Logística de EsSalud, solicitando la conformación de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) bajo apercibimiento de resolver el contrato N° 4600059961.

El abogado de la firma, Jhonatan Artica Gonzales, había solicitado el 17 de marzo de 2025 la instalación de la JRD, pero, según el mismo documento, EsSalud ha dilatado intencionadamente este acuerdo. El 9 de junio se realizó una audiencia para la presentación de los adjudicadores y la firma del contrato tripartito para el funcionamiento de la junta, pero, “a la fecha han transcurrido más de diez días calendario y EsSalud no cumple con el compromiso asumido…”, advierte la carta del consorcio.

El informe técnico de EsSalud emitido el 13 de junio califica la obra como “atrasada”, con un avance de apenas 0,12%. La supervisión sigue a cargo del Consorcio Salud Chalhuanca. Los problemas se han repetido: la renuncia del inspector, la suspensión y reinicio del plazo contractual, y los retrasos en la firma del fideicomiso. Todo esto ha impedido la adquisición de materiales y la ejecución de trabajos sustantivos.

Exiguo avance de obras en hospital de Chalhuanca. Créditos: Huanca York Times

Renuncia de inspector y lluvias paralizan hospital de Chalhuanca

En la zona de trabajo, según constató Titanka, solo se observa a un reducido grupo de obreros de construcción civil que laboran aparentemente con normalidad. Uno de sus representantes indicó que “por el momento no había problemas”, aunque el informe de EsSalud señala que únicamente se reporta movimiento de tierras debido al retraso en la adquisición de materiales.

La expectativa de la población de Chalhuanca y de toda la provincia de Aymaraes se mantiene en vilo ante la inminente visita presidencial y la incertidumbre sobre el futuro del hospital. El proyecto, que fue anunciado con gran despliegue mediático desde Palacio de Gobierno, enfrenta ahora el riesgo de quedar paralizado indefinidamente si no se resuelven los conflictos contractuales y administrativos que han frenado su avance.

La comunidad espera que la presencia de Dina Boluarte en su tierra natal sirva para destrabar la situación y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para más de once mil asegurados y la población general de la región.