Delia Espinoza defiende su cargo y no reconoce restitución de Patricia Benavides como fiscal: “No es una colega, es una ciudadana respetable”

Mientras Patricia Benavides se alista para volver a la Junta de Fiscales Supremos, Delia Espinoza sustenta hoy pedido de suspensión en su contra. Composición Infobae.

“No se puede hablar de una colega, es una ciudadana respetable”, afirmó Espinoza en entrevista con RPP, en referencia directa a Benavides, y aseguró que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación válida sobre su supuesta restitución.

“La señora Benavides todavía no ha sido repuesta formalmente. Ella también tiene que respetar las formas, los procedimientos y, sobre todo, a una institución que tiene un protocolo de seguridad”, advirtió.

Abogado de Patricia Benavides rechaza denuncia de Delia Espinoza y defiende a practicantes involucrados

Para Espinoza, la única fiscal de la Nación vigente es ella, ya que no existe una resolución ni acta formal que valide la decisión de la JNJ.

Espinoza denunció hasta la fecha no han visto el acta, el video, ni alguna prueba formal de la votación supuestamente unánime que permitiría el regreso de Benavides, pese a que la Junta de Fiscales Supremos ya lo ha solicitado.

“El artículo 8 de la Ley Orgánica de la JNJ exige que las decisiones sean públicas y motivadas. No se puede reemplazar una resolución con un comunicado”, enfatizó.

Patricia Benavides se quitó la medalla de fiscal

En su opinión, lo que se ha instalado es una narrativa construida por abogados, congresistas denunciados e intereses políticos que buscan desestabilizar la autonomía del Ministerio Público.

“Ahora, mucha gente dice crisis, pero miremos quiénes lo están diciendo. Son personas denunciadas, son personas con intereses políticos, como lo que ayer se ha llegado a saber. Están presentando una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos y están pidiendo destitución”, denunció.

Delia Espinoza asegura que no hay crisis en el ministerio Público: "venimos trabajando con normalidad" | RPP TV

Critica proyectos contra la autonomía del Ministerio Público

Una de las principales críticas de la fiscal de la Nación fue hacia el congresista Américo Gonza, autor del proyecto que plantea la intervención del Ministerio Público y la remoción de los fiscales supremos.

“La propuesta del señor Gonza es groseramente inconstitucional. Él está siendo investigado por el caso de Los Niños, y ya la señora Benavides le archivó dos carpetas. Nosotros seguimos investigando una tercera”, reveló.

La fiscal también vinculó estos intentos con la existencia de carpetas fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, sugiriendo que hay motivaciones desde el Ejecutivo para frenar investigaciones.

Extracto del proyecto de ley impulsado por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), que propone destituir al fiscal de la Nación y a los fiscales supremos para crear una Junta Transitoria nombrada por la JNJ, encargada de reorganizar el Ministerio Público y presentar nuevas leyes para su reforma. Captura Congreso de la República.

“El presidente del Consejo de Ministros, es parte del poder Ejecutivo, depende de la señora presidenta, que también tiene carpetas de investigación. Entonces, obviamente, tiene que haber un interés de que se instale una idea de crisis que no existe”, agregó.

Audiencia de Patricia Benavides

En cuanto a la audiencia judicial del próximo 24 de junio, donde se evaluará la solicitud de suspensión de Benavides por 36 meses, Espinoza explicó que esta se basa en una investigación por presunto cohecho y fue presentada el 11 de junio, antes de conocerse la decisión de la JNJ.

“Ella desde mayo del año pasado no es fiscal, pero el pedido se refiere a hechos cometidos durante su gestión como fiscal de la Nación. No hay persecución, esto es un tema estrictamente legal”, remarcó.

Patricia Benavides llega a la sede del Ministerio Público. Foto: composición Infobae

Finalmente, Espinoza descartó tajantemente cualquier posibilidad de dejar el cargo de manera voluntaria. “El Ministerio Público es un organismo autónomo. No podemos permitir la injerencia de particulares ni de otras entidades. Mi mandato es válido por tres años, y fue emitido legal y constitucionalmente”, declaró.

También pidió a la ciudadanía no dejarse confundir. “Nosotros seguimos trabajando. Defendemos la legalidad y los derechos de los más vulnerables. No hay pugna. No hay dos fiscales de la Nación. Hay una sola, y soy yo”, concluyó.

Abogado asegura que Delia Espinoza debe restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La posición de Espinoza ha sido duramente criticada por los abogados de Patricia Benavides y un sector del Congreso, quienes la denunciaron por usurpación de funciones y advirtieron el inicio de un proceso disciplinario por desobediencia.