Celebrity Combat: los ganadores, duelos y polémicas del evento que enfrentó a influencers y streamers

Nico Ponce vs. Jenko del Río: actor terminó con la nariz ensangrentada. (Kick/@Diealis)

La segunda edición del ‘Celebrity Combat Perú’ se realizó la noche del jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós, reuniendo a tiktokers, streamers, y personalidades del espectáculo en un evento de box amateur que generó expectativa y controversia a partes iguales.

Con un formato de tres rounds de dos minutos por pelea para las cuatro primeras peleas, la velada entregó sorpresas, momentos emotivos y declaraciones que fueron tema de conversación en redes sociales. Revive las peleas protagonizadas por Bryana Pastor vs. Saori Soudre, Gerardo Pe’ vs. Alonso Acuña,Nico Ponce vs Jenko Del Río, Mily Ranieri vs Roxana Molina yEmil vs Jorge Aldoney.

Briana Pastor arrasa en la apertura contra Saori

La cartelera comenzó con un enfrentamiento femenino entre Briana Pastor y Saori Soudre, ambas creadoras de contenido con gran presencia en TikTok.

Briana no dio tiempo para especulaciones y ganó por nocaut apenas iniciada la pelea, ante la incredulidad y los abucheos del público.

Tras su victoria, la ganadora encendió aún más las tensiones al declarar directamente desde el ring: “Por bocona te saqué la mier…”, lo que reflejó la rivalidad previa a la pelea y el ambiente de competencia que dominó la noche.

(Celebrity Combat Perú)

Gerardo Pe’ y Alonso Acuña: duelo intenso y un resultado polémico

La segunda pelea vio enfrentarse a Gerardo Pe’, integrante del programa 'Good Time’ y Alonso Acuña, youtuber conocido por su canal ‘Zalo’.

Este combate fue uno de los más esperados y contó con público destacado, como Mario Irivarren y Laura Spoya, apoyando a Gerardo Pe’.

El primer asalto terminó con victoria para Gerardo, demostrando destreza y experiencia en combates urbanos. No obstante, la organización aprobó una revancha inmediata que ganó Acuña, lo que originó un ambiente de debate y confusión.

Finalmente, las autoridades del evento declararon como ganador oficial a Gerardo Pe’, que se impuso en el primer round oficial.

El árbitro decreta empate en la pelea entre Gerardo Pe y Alonso en los rounds de revancha. YouTube

Jenko del Río supera a Nico Ponce en un combate interrumpido por lesión

La tercera pelea tuvo como protagonistas a Nico Ponce y Jenko del Río. Desde el primer asalto, Jenko demostró dominio en el ring, propinando golpes que provocaron una hemorragia nasal a Ponce.

Luego de tres intensos round, evidenciando la superioridad de Jenko, los jueces declararon como ganador a Jenko del Río.

En su discurso, Jenko agradeció el apoyo y contó que perdió 15 kilos en un mes para llegar al combate tras recuperarse de una lesión. También reconoció el esfuerzo de su adversario e invitó a Ponce a participar en una próxima edición en lugar de aceptar la revancha en el momento.

Esta decisión generó comentarios divididos entre los fanáticos y dejó la puerta abierta a futuros reencuentros.

Nico Ponce y Jenko del Río

Mily Ranieri vence a Roxana Molina en un duelo internacional

En la cuarta pelea, la influencer argentina Mily Ranieri se midió frente a la locutora de radio y streamers Roxana Molina.

La visitante mostró mejor preparación desde el inicio y logró imponerse con técnica sobre su rival. Consumada la victoria, Mily agradeció la hospitalidad peruana y celebró la oportunidad de competir en el país.

La pelea reafirmó la presencia internacional del ‘Celebrity Combat Perú’ y el interés por sumar figuras de diferentes nacionalidades.

La argentina Milagros Ranieri es declarada ganadora ante Roxana Molina en el Celebrity Combat. YouTube

Emil ‘La Causa’ logra una polémica victoria sobre Jorge Aldoney

La jornada cerró con la pelea entre Emilio Jaime (“Emil La Causa”) y el chileno Jorge Aldoney. La contienda estuvo marcada por el dinamismo y la intensidad, con ambos boxeadores buscando imponer sus condiciones durante los tres rounds.

Aunque los jueces dieron la victoria a Emil La Causa, la decisión fue polémica porque el chileno parecía dominar con un mayor número de golpes; sin embargo, una reducción de dos puntos por falla técnica cambiaron el resultado.

Tras el anuncio, Emilio Jaime expresó respeto hacia su oponente y dejó abierta la posibilidad de una revancha en Chile.

Emil (Perú) derrotó a Jorge Aldonay (Chile) en la pelea estelar del Celebrity Combat. YouTube

Un evento marcado por la competencia y la controversia

La segunda edición de ‘Celebrity Combat Perú’ reunió a las figuras más mediáticas del momento y dejó claro que el box amateur entre celebridades despierta interés y genera conversación en todos los formatos digitales. Las victorias, las decisiones técnicas y las declaraciones fuera del ring fueron parte del espectáculo, consolidando este evento como un espacio de enfrentamientos y polémicas que seguirá ofreciendo contenido para discusión en próximas ediciones.