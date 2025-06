Nuevo atentado en Carabayllo confirma que la extorsión no cede en Lima Norte: empresario y su hija sobrevivieron al ataque

Explosión en la puerta del salón de eventos 'Bello Horizonte' dejó serios daños materiales y generó pánico entre vecinos de Carabayllo. Foto: Composición Infobae Perú

En Carabayllo, un local de eventos sufrió un atentado esta madrugada cuando un sujeto detonó un explosivo en la puerta principal mientras el negocio estaba en funcionamiento. El dueño y su pequeña hija estaban dentro del salón y lograron salvarse por poco del estallido.

El incidente ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito más antiguo de Lima, en el conocido salón de recepciones ‘Bello Horizonte’, un espacio frecuentado para celebraciones familiares y sociales.

Según reportes, el propietario realizaba tareas escolares junto a su hija cuando un presunto delincuente se acercó al local, colocó un artefacto explosivo en la entrada y lo activó. En segundos, la detonación causó daños materiales y conmoción en la zona.

Víctima niega haber recibido amenazas recientes

El propietario del salón, quien optó por no revelar su identidad por seguridad, afirmó que no encontró ninguna nota extorsiva en el lugar luego del atentado. En declaraciones a Exitosa, señaló que no ha recibido amenazas recientes ni avisos de ningún tipo.

“Yo estaba acá haciendo la tarea de mi hijita y por suerte no nos ha pasado nada. Yo he estado haciendo limpieza y no hay nada”, manifestó. Además, reiteró que no ha tenido contacto alguno con extorsionadores en las últimas semanas.

El dueño, sin embargo, recordó que en diciembre de 2024 recibió un mensaje de texto en su celular, en el que personas desconocidas le exigieron una alta suma de dinero para “dejarlo trabajar tranquilo”. Como medida de protección, decidió cerrar su negocio temporalmente.

Extorsionadores detonaron un explosivo en salón de recepciones. Foto: Cambiemos Carabayllo y Toda Lima Norte

Recientemente, el salón volvió a abrir sus puertas. El atentado ocurrió pocos días después de esta reapertura. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Dos cámaras de seguridad cercanas ya fueron solicitadas para la identificación de los responsables.

Vecinos de Santa Isabel viven con miedo

La explosión dañó severamente la estructura metálica y los vidrios de la puerta principal del salón de eventos. El estruendo despertó a varios vecinos de la urbanización Santa Isabel, quienes expresaron su temor y descontento ante la falta de seguridad en la zona.

“Fue demasiado fuerte el sonido. Como siempre estamos desamparados en la seguridad”, dijo un residente. Los vecinos coincidieron en que este tipo de ataques se han vuelto cada vez más frecuentes en la zona.

Los habitantes del lugar pidieron mayor presencia policial y patrullaje constante para evitar nuevos atentados. El miedo se ha instalado entre las familias de la zona tras varios incidentes similares ocurridos en semanas anteriores.

Carabayllo vive una ola de atentados

El ataque en el salón ‘Bello Horizonte’ se suma a una serie de atentados similares ocurridos en Carabayllo. Hace una semana, en el cruce del jirón Candamo y la avenida Túpac Amaru, desconocidos colocaron un explosivo en la entrada de un lubricentro, provocando cuantiosos daños materiales.

Los propietarios de ese negocio, que opera desde hace 34 años, señalaron que nunca antes habían sido víctimas de un ataque de este tipo. No recibieron mensajes extorsivos ni llamadas previas, según indicaron.

El ataque ocurrió tras meses de intimidaciones y exigencias económicas por parte de la organización criminal, que opera con impunidad en una zona con baja presencia policial. Composición: Captura Buenos Días Perú/ Infobae Perú

Dos semanas antes, en la urbanización Santa Catalina, un hombre lanzó un explosivo encendido en la puerta de una farmacia familiar. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, dejó severos daños estructurales. Los dueños habían recibido amenazas desde agosto del año anterior.

Las autoridades sospechan que detrás de estos ataques podrían estar bandas criminales organizadas, como “Los Injertos del Cono Norte”. La población exige respuestas urgentes ante el avance de la violencia en el distrito más antiguo de Lima.

Líneas de Emergencia

Central de la Policía Nacional del Perú (111): Servicio gratuito y confidencial para denunciar extorsiones y otros delitos, disponible 24/7 Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (105): Atención policial ante cualquier emergencia, operativa las 24 horas Línea especializada para reportar extorsiones (1818): Atención directa por personal capacitado Contacto directo para denuncias de extorsión (942 841 978): Canal exclusivo para casos urgentes Comisarías locales: Puedes acudir personalmente a la comisaría de tu distrito para presentar una denuncia formal