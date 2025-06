Nueva variante del Covid-19 crece en China y llega a Estados Unidos: ¿Ya hay algún caso confirmado en Perú?

Un grupo de médicos peruanos atiende a pacientes que enfermaron gravemente con la COVID-19. (EsSalud)

Una nueva variante del COVID-19 ha despertado la atención en diversas partes del mundo. Denominada NB.1.8.1 o Nimbus, esta cepa del virus ha comenzado a circular en China, extendiéndose rápidamente hacia otras naciones, incluido Estados Unidos.

El aumento de casos en ciertas regiones ha generado preocupación, especialmente por la propagación de síntomas inusuales, como el dolor de garganta severo, que algunos han descrito como “navajas en la garganta”. Pero, ¿deberíamos preocuparnos en Perú? Y más importante aún, ¿ya se han registrado casos de esta variante en el país?

Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la existencia de casos confirmados de la variante Nimbus en Perú. Sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia constante en los puntos de entrada internacionales, como los aeropuertos, para detectar cualquier posible contagio.

¿Qué es la variante Nimbus?

La variante NB.1.8.1, también conocida como Nimbus, pertenece a la familia de cepas Ómicron, que ha sido en el pasado responsable de las olas más letales de contagios. Aunque los expertos están monitoreando de cerca su propagación, por ahora, los datos no indican que esta variante sea significativamente más grave que otras anteriores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una “variante en seguimiento”, lo que significa que se mantiene bajo vigilancia pero sin causar alarma global inmediata.

Según el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, la variante Nimbus es una de las muchas que han aparecido en la serie de mutaciones de ómicron. En un enlace con RPP Noticias, explicó que “esta nueva variante, al ser una del ómicron, nos mantiene alertas, pero digamos más o menos tranquilos”.

En otras palabras, aunque se debe estar atento a su evolución, no hay razones para entrar en pánico. “Mientras no suceda lo que sucedió con la aparición de Omicron en noviembre de 2021, cuando el virus cambió radicalmente, no hay necesidad de alarmarse”, añadió el médico.

Las brigadas de vacunación estarán en el terminal Naranjal, estación Central y terminal Matellini. Fotos: Andina/Composición Infobae

Síntomas de Nimbus

El dolor de garganta se ha destacado como uno de los síntomas más característicos de la variante Nimbus, provocando en algunas personas la sensación de tener “navajas en la garganta”. Este síntoma se ha registrado en pacientes de diversas partes del mundo, incluidos el Reino Unido y la India.

Además de esta molestia en la garganta, los infectados por Nimbus presentan síntomas comunes del coronavirus, como fiebre, escalofríos, tos y dificultades respiratorias. En casos más graves, algunos pacientes pueden experimentar pérdida del gusto y el olfato, así como dolor de cabeza y dolores musculares.

Sin embargo, a pesar de estos síntomas, no hay evidencia de que Nimbus sea más peligrosa que otras variantes de Ómicron. “No se debe esperar una mayor gravedad con esta variante”, afirmó Huerta, tras señalar que aunque los casos de COVID-19 aumenten, la tasa de mortalidad no debería ser más alta que en olas anteriores.

Casos positivos a coronavirus continúan en aumento a nivel nacional. | Andina

¿Es la vacuna efectiva contra Nimbus?

Uno de los temas que más inquieta a la población es la efectividad de las vacunas frente a nuevas variantes. En el caso de Nimbus, la OMS afirmó que las dosis disponibles siguen siendo eficaces, aunque no se descarta que esta tenga algo de capacidad para evadir la inmunidad generada por la vacunación o infecciones previas.

A pesar de esto, Huerta enfatizó que, “al ser una variante de Ómicron, las vacunas actuales continúan ofreciendo protección frente a esta cepa, aunque la respuesta inmune podría ser algo menos potente en algunas personas”.

Los centros de salud en varios países, incluidos Estados Unidos y algunas regiones de Asia, continúan recomendando la vacunación, especialmente para aquellos en grupos de riesgo, como personas mayores o con enfermedades preexistentes. En Perú, las autoridades aún no han confirmado casos específicos de la variante Nimbus, pero se están tomando medidas para monitorear su posible llegada, especialmente en puntos de entrada internacionales como aeropuertos.

Lima Metropolitana y el Callao han experimentado un ascenso sostenido en el número de infecciones por COVID-19. Foto: Dirección General de Epidemiología (Minsa)

La situación en Perú

Aunque en países como Estados Unidos y China la variante Nimbus ha causado un repunte en los casos de COVID-19, en Perú la situación se mantiene relativamente controlada hasta ahora. La presencia de esta nueva variante aún no ha sido confirmada en el país, pero las autoridades sanitarias están alertas a cualquier indicio de su propagación. De acuerdo con lo que comentó Huerta, “mientras las variantes sigan siendo parte de la familia de Ómicron, podemos mantener la calma, pero sin dejar de tomar precauciones”.

Las medidas preventivas siguen siendo las mismas que se han recomendado durante toda la pandemia. Mantener el uso de mascarillas en lugares cerrados, practicar el distanciamiento social y realizarse pruebas de COVID-19 en caso de tener síntomas, son acciones clave para prevenir el contagio.

El aumento de la variante Nimbus en otras partes del mundo hace recomendable que las personas en Perú sigan atentos a las recomendaciones del Ministerio de Salud. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves si se contrae el virus.

Revisa los centros de vacunación contra la COVID-19 en Lima. / Crédito: Andina

Para los más vulnerables, como adultos mayores o personas con enfermedades subyacentes, “considerar recibir una dosis de refuerzo podría ser una buena decisión, especialmente si han pasado varios meses desde su última vacuna”, dijo el doctor Huerta.

Además, el experto señaló que las autoridades peruanas deben mantenerse en contacto con organismos internacionales para adaptar las estrategias locales de vacunación, asegurando que los esfuerzos sean eficaces frente a las nuevas variantes del virus.

El panorama sanitario mundial sigue siendo incierto debido a las nuevas variantes que continúan surgiendo. Aunque la variante Nimbus no parece ser más grave que las anteriores, la rapidez con que se propaga y sus síntomas característicos han captado la atención de los gobiernos y expertos en salud.