Macarena Vélez impacta al insinuar que Said Palao y Alejandra Baigorria habrían bloqueado su regreso a EEG

¿Macarena Vélez acusa a Alejandra Baigorria y Said Palao de bloquear su vuelta a ‘Esto es guerra’? Infobae Perú / Captura podcast 'Doble Sentido'.

En medio de la celebración por los 13 años del programa de competencia Esto es Guerra, las polémicas y los rumores sobre los regresos de las recordadas figuras del reality de América Televisión no se han hecho esperar.

Uno de los nombres que más resuena es el de Macarena Vélez, la mejor amiga de Onelia Molina. Sin embargo, la modelo sorprendió al ser consultada sobre su regreso al programa, dejó entrever que las trabas para su retorno podrían haber sido puestas por Alejandra Baigorria y Said Palao.

Vélez fue clara al hablar sobre su situación, pues de su parte no hay inconvenientes para acompañar a su amiga: “Definitivamente, todo depende de todo, pero igual, no me han dicho nada, pero ya sé por qué no me han dicho nada y prefiero mantenerme ahí”, comentó.

Es ahí, donde la ‘Mujer increíble’ recordó que su regreso al programa el año pasado fue posible porque ni Baigorria ni Palao formaban parte de Esto es Guerra, lo que, según ella, pudo haber influido en la decisión de su reincorporación. Sin embargo, este año la situación es diferente, ya que la empresaria ahora compite junto a su esposo y su mejor amiga, Vania Bludau.

“El año pasado yo entré, pero no había ciertas personas que están ahora”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que la presencia de ciertos personajes en el programa haya jugado un papel en su exclusión.

¿Personas impiden su regreso?

Las insinuaciones de Macarena Vélez no pasaron desapercibidas para Onelia Molina, quien también participó en el tema y aportó una teoría propia. “Maca vuelve y salen ciertas personas, regresan ciertas personas y sale Macarena”, dijo Molina, sumándose a las palabras de Vélez y dando a entender que la llegada de algunas personas podría haber dificultado el retorno de la exchica reality.

A lo largo de la conversación, Macarena también dejó claro que no está dispuesta a callar frente a lo que ocurre en el programa, y agradeció públicamente a sus seguidores que se han manifestado en las redes sociales pidiendo su regreso.

“Han explotado las redes sociales por todo lado. En Facebook, TikTok, Instagram. Pongo cualquier cosa y salen los comentarios ‘Macarena vuelve’, ‘Onelia te necesita’”, expresó emocionada por el apoyo recibido, aunque aún no se ha dado una respuesta definitiva de los productores del programa sobre su retorno.

Onelia Molina y Macarena Vélez posan juntas en medio de palabras de Ale Baigorria

Recientemente, en medio de la reciente controversia generada por el video viral en el que Mario Irivarren y la empresaria Alejandra Baigorria conversando sobre Vania Bludau, la modelo Onelia Molina decidió tomarse un respiro y salir a disfrutar de su fin de semana.

La odontóloga sorprendió a sus seguidores al dejarse ver en una discoteca acompañada de Macarena Vélez, con quien compartió un momento de distensión en medio de los turbulentos días de su vida privada.

Durante su salida, Onelia y Macarena se tomaron una fotografía juntas, la cual fue rápidamente publicada en la cuenta de Instagram de la chica reality. En la imagen, la chica reality expresó su cariño por Vélez con un mensaje claro y afectuoso: “Las quiero”. Este gesto llamó la atención no solo por la imagen en sí, sino también porque se sabe que la relación entre Macarena Vélez y Alejandra Baigorria no es precisamente cercana.

