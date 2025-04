Magaly Medina recriminó a Alejandra Baigorria y que malogró su boda: “Alcahueta, no has tenido respeto por Onelia”

Magaly Medina tilda de ‘alcahueta’ a Ale Baigorria y que malogró su boda: “No has tenido respeto por el compromiso de tu amigo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 28 de abril, en Magaly TV La Firme, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre el reciente escándalo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

La conductora de televisión expresó su indignación respecto al audio filtrado en el que Mario y Alejandra, mientras disfrutaban de la fiesta, hicieron comentarios sobre la expareja de Mario, Vania Bludau, a pesar de que Onelia Molina, estaba presente en el evento como invitada.

Medina inició su comentario destacando lo hermoso y elegante que había sido el matrimonio en general, calificando la celebración como “muy bonito” y de “buen gusto”. Sin embargo, señaló que la filtración del audio ensombreció todo el ambiente festivo.

Según la conductora, las declaraciones de Alejandra y Mario sobre Vania, mientras se encontraban en medio de un baile, fueron inapropiadas y despectivas. “¿Cómo te metes a ‘alcahuatear’ a tu amiga, Vania, con tu amigo Mario, cuando él tiene novia? Es una falta de respeto. Ellos, tan inmaduros, no tienen ni idea de lo que están haciendo”, comentó Magaly.

La conductora también lamentó que, a pesar de la imagen de trabajadora y exitosa que Alejandra tiene en su vida profesional, su comportamiento esa noche dejó mucho que desear.

“Ella, que se jacta de ser una mujer que no merece críticas, la misma mujer que ha sufrido por hombres mentirosos y que no la respetaron, fue la que metió por los ojos a su amigo que tenía novia, a su amiga que es la ex de ese mismo amigo”, continuó Magaly, visiblemente molesta.

Para la presentadora de ATV, lo sucedido en la boda de Ale y Said refleja la influencia negativa de la farándula y el ambiente de los realities, donde las intrigas, los romances y las tensiones se han convertido en la norma. “Se han acostumbrado tanto a vivir dentro de este mundo de envidias y golpes, que Alejandra no encontró mejor momento que hacer algo tan bajo, tan inapropiado”, señaló.

La conductora no dudó en calificar de “imperdonable” el comportamiento de la influencer, incluso en el día de su boda. “Eso no se hace. Aunque sea el día de tu boda, no se le hace eso a nadie. Ni a tu peor enemiga”, concluyó Medina, dejando claro su malestar por lo sucedido y cuestionando la actitud de Alejandra Baigorria.

¿Qué decía el nuevo audio entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren?

Este audio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, podría arrojar más detalles sobre la relación del integrante de ‘Esto es Guerra’ con Onelia Molina y Vania Bludau. En él, se escucha el diálogo entre Mario y Baigorria, en el que se confirma la ruptura entre Mario y Onelia.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura Instarandula

Según el líder de ‘Instarandula’, esta conversación es más reveladora que la primera versión que había circulado anteriormente, y según Suárez, es clave para entender lo que realmente ocurrió en ese momento en la boda.

En el nuevo fragmento de la grabación sin ruido ambienta, se escucharía el siguiente intercambio:

A: “Vania está atrás tuyo y dice que te has peleado.”

M: “Ya terminé con Onelia, ya me entendió.”

A: “Ay, no, no sé qué has hecho.”

M: “Dile que mañana la llamo, quedamos.”

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura 2 Instarandula