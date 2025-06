Luisito Caycho responde a denuncia por abuso sexual en España: “Jamás haría una maldad” y anuncia demanda por difamación.

Luis Caycho, más conocido en el mundo del espectáculo como “el Chamaco”, se ve envuelto en una grave denuncia por abuso sexual en España. El exchico reality, popular por su romance con la cantante criolla Lucía de la Cruz, fue señalado por una joven peruana que lo acusa de haberla agredido tras ofrecerle trabajo de limpieza en su vivienda.

La noticia fue revelada por el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se difundió el testimonio de la hermana de la denunciante, así como fragmentos del parte policial, el cual incluiría resultados médicos que confirmarían el presunto abuso.

Caycho, actualmente residiendo en España y con intenciones de viajar a Estados Unidos, usó su cuenta de Instagram para rechazar contundentemente las acusaciones.

Luis Caycho rompe su silencio y responde: “Jamás haría una maldad”

Frente a la ola de acusaciones y la fuerte presión mediática, Luis Caycho se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde negó los hechos categóricamente y anunció que emprenderá una denuncia por difamación.

“Soy muy fuerte, muchas gracias a todos por su apoyo. Yo jamás haría ninguna maldad a nadie. Dios me la libra de todo malentendido, estoy muy tranquilo, pero a ustedes les voy a meter una demanda por mancillar mi honor y mi imagen”.

Aunque no dio más detalles sobre su defensa legal, dejó claro que no se quedará de brazos cruzados ante lo que califica como una “acusación falsa” que daña su integridad.

La grave denuncia contra Luis Caycho por abuso sexual en Madrid

Según la versión de la hermana de la víctima, Luisito Caycho, ex de Lucía de la Cruz, contactó a su familiar a través de un grupo de WhatsApp llamado ‘La unión hace la fuerza’, creado por peruanos en el extranjero para compartir oportunidades laborales.

En dicho grupo, el exchico reality publicó que necesitaba una camarera y que también había un piso para limpiar.

“La contactó por ese grupo. Le ofreció trabajo y le dijo que también podía limpiar su piso. Ella fue confiada, pensando que era una oportunidad”, relató entre lágrimas la hermana de la joven agredida.

De acuerdo con el testimonio, ya en el lugar, Caycho le ofreció una bebida mientras le hablaba de su fama en el Perú. La víctima habría comenzado a sentirse mareada y desorientada tras consumir el líquido, perdiendo la capacidad de reaccionar normalmente.

Luis Caycho enfrenta acusación de abuso sexual en España: Mujer asegura que fue drogada antes de ser agredida y teme su huida a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En su denuncia relató: “Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso, recuerdo que me estira en la cama y se pone encima de mí y me dice: ‘Descansa, descansa…’”.

La mujer explicó que, debido a su estado, no pudo resistirse y que no recuerda con claridad lo sucedido posteriormente: “No recuerdo cuánto tiempo… no tengo fuerzas”.

La denuncia fue reforzada por un examen médico, el cual, según el programa, habría confirmado signos de agresión sexual, lo que ha motivado a la familia a solicitar un impedimento de salida del país para el cantante.

Temen que Luisito Caycho escape a EE. UU.

Una de las mayores preocupaciones de la familia de la denunciante es la posibilidad de que Caycho salga de España antes de enfrentar el proceso judicial. El cantante anunció recientemente en redes sociales que viajaría a Estados Unidos, lo que ha generado alarma entre los allegados de la víctima.

“Este señor quiere salir del país. Está huyendo de la justicia. Pedimos que se le imponga un impedimento de salida”, sostuvo la hermana de la joven en el programa conducido por Magaly Medina.

Acusan a Luis Caycho de abuso sexual en España: Mujer denuncia que fue drogada y teme que el cantante se escape a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Actualmente, Caycho lleva varios años residiendo en Europa, donde ha intentado reinventarse como empresario y cantante. Sin embargo, este escándalo podría marcar un punto de quiebre en su permanencia en ese país, en caso las autoridades consideren válido el pedido de impedimento de salida.

Esta no es la primera vez que el nombre de Luisito Caycho se asocia a la polémica. A principios de 2024, su paso por redes sociales fue criticado por algunos seguidores debido a comentarios machistas y declaraciones sobre las mujeres peruanas. No obstante, nunca antes se le había implicado en un caso tan grave como este.

Por el momento, no se ha confirmado si Luis Caycho ha sido citado formalmente por las autoridades españolas o si ya existe una orden de investigación en curso. Sin embargo, la existencia de un parte médico y la denuncia policial presentada por la víctima, otorgan sustento legal al reclamo.

Los próximos días serán clave para determinar si Caycho podrá continuar con sus planes de viaje o si se verá obligado a enfrentar la justicia en territorio europeo.