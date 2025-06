Luis Caycho acusado de abuso sexual en España: Mujer asegura que la drogaron antes del ataque y teme huida a Estados Unidos

Luis Caycho enfrenta acusación de abuso sexual en España: Mujer asegura que fue drogada antes de ser agredida y teme su huida a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuertes revelaciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme este 18 de junio, se expuso una denuncia grave contra el cantante Luis Caycho, conocido como ‘Chamaco’, por un presunto abuso sexual ocurrido en España.

Según las declaraciones de la víctima, una mujer peruana que fue contratada para realizar labores de limpieza en el departamento del cantante, el incidente se produjo después de que ella aceptara la oferta de la expareja de Lucía de la Cruz, quien le ofreció una bebida mientras ella se encontraba en el baño.

La denuncia detalló los hechos con claridad. La mujer, que había sido contactada para trabajar limpiando el departamento del ex chico reality, relató que cuando entró al baño, Caycho le ofreció una bebida, que ella aceptó por cortesía.

Sin embargo, pronto comenzó a sentir efectos extraños tras ingerir el líquido, lo que la hizo perder la capacidad de reaccionar con normalidad. Según su testimonio, las palabras de Luis Caycho comenzaron a sonar distantes, lo que le causó una sensación de desorientación.

En su denuncia, la mujer relató que, al intentar entender lo que ocurría, “Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso, recuerdo que me estira en la cama y se pone encima de mí y me dice: ‘Descansa, descansa...’“.

Posteriormente, según la víctima, no pudo recordar lo sucedido a continuación debido al estado en el que se encontraba. ”Luis me... no recuerdo cuánto tiempo... no tengo fuerzas”, expresó la mujer, dejando claro que fue incapaz de resistirse debido a la alteración en su cuerpo tras ingerir la bebida que le ofreció el cantante.

La denuncia también reveló el sufrimiento de la víctima al intentar liberarse. “No sé cómo me levanté y vomité en el suelo”, mencionó, señalando que a pesar de sus intentos por escapar de la situación, el abuso continuó hasta que logró recuperar algo de lucidez.

La mujer se sometió a un examen médico, que corroboró sus afirmaciones, ya que los resultados confirmaron que hubo abuso sexual. Esta prueba fue crucial en el desarrollo del caso, proporcionando una evidencia sólida para las autoridades.

Luis Caycho se va a los Estados Unidos

La situación se complicó aún más cuando se supo que Luis Caycho, quien radica en España desde hace aproximadamente cinco años, había anunciado que planeaba abandonar el país. Según las declaraciones de la hermana de la víctima, el cantante expresó su intención de mudarse a Estados Unidos, lo que generó una mayor preocupación en la familia de la mujer agredida.

“Para que vean un impedimento de salida del país, este señor quiere salir porque está huyendo de la justicia”, comentó la hermana de la denunciante a las cámaras de Magaly TV La Firme, dejando claro que la familia teme que Caycho evite enfrentar la acusación.

¿A qué se dedicaba Luis Caycho en España?

En su perfil oficial de Instagram, Luis Caycho revela que es propietario de un restaurante especializado en comida marina en Barcelona, ciudad en la que ha vivido durante más de cinco años y donde, además, ha obtenido la nacionalidad española. Recientemente, también ha incursionado en el mundo de la música y fundó la banda Los Tumbalafiesta, ofreciendo shows variados para la comunidad peruana en Europa.

En una entrevista con Magaly Medina en marzo de 2023, el cantante compartió que España le brindó la oportunidad de emprender. Mencionó que se formó como chef y que todo lo aprendido lo aplica en su cevichería, mostrándole incluso a la conductora su certificado de estudios. También reveló que en su restaurante han pasado varios artistas peruanos, entre ellos, su expareja la criolla Lucía de la Cruz.

