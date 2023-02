Lucía de la Cruz a Luisito en fuerte discusión en “Magaly Tv: La firme: “Te gusta hacer mucho bururú”

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho tuvieron fuerte discusión en 'Magaly Tv: La firme'. | ATV.

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho estuvieron conectados en un enlace de “Magaly Tv: La firme” este jueves, en lo que ha sido el regreso del recordado “Chamaco” al Perú luego de estar residiendo varios años en España.

Sin embargo, lo que en un inicio fue una conversación natural terminó en una fuerte discusión entre quienes estuvieron casados alrededor de tres años.

Luisito Caycho contó que, este fin de semana, tendría un evento cuyo fin es celebrar su regreso al país, pero no contaría con la presencia de Lucía de la Cruz por motivos de trabajo.

“Si no vas a bajar a mi evento del fin de semana, no bajes. No pasa nada. No te preocupes. Yo sigo para adelante (...) si ella quería ir o, de repente, quería invitarla para que baje, sería bacán. Pero si no puede es porque ella tiene mucho trabajo. Yo la entiendo. No pasa nada”, dijo el exchico reality.

Magaly Medina intercedió y le consultó a Lucia si, en caso Luisito le hiciera una invitación formal, lo evaluaría. La cantante, de manera muy enfática, dijo que no. Enseguida, el recordado “Chamaco” señaló que “no había problema porque muchos artistas van a ir”. Ello molestó a su expareja, quien respondió en el enlace en vivo: “Pueden ir muchos, muchísimos artistas, pero menos Lucía de la Cruz”, señaló.

Esto llevó a Luisito a recordar cuando, durante el año pasado, Lucía de la Cruz tuvo una presentación en su local en Barcelona. Él enfatizó que “las personas siempre tienen que ser agradecidas”, mientras que ella, con cierta molestia, negó que haya trabajado con él.

“Tú nunca me haz llevado a Europa. Yo he ido con mi plata. Y que nos hayamos encontrado allá y me hayas dado la mano, bacán. Pero tampoco es para que digas ‘yo me la llevé’. No me haz pagado porque no trabajé [para ti]. Fui a Barcelona, a tu local, canté y punto”, detalló la cantante.

“Te gusta hacer mucho bururú. Qué pena me da”, agregó molesta Lucía. “Siempre se tiene que ser agradecido con una persona. Tienes que ser inteligente al hablar”, respondió el recordado “Chamaco”.

Con bastante molestia y decepción, Lucía agregó que Luisito había “perdido los papeles” y no los encontraba. En tanto, él cerró el enlace diciendo que estaría enfocado en seguir trabajando y aprovechando su tiempo en Perú con sus cercanos.

“Yo estoy tranquilo. Sigo para adelante. He venido a ver a la familia, a estar con ellos, con mis amigos, a seguir trabajando, a seguir estudiando, preparándome”, comentó.

¿Por qué volvió?

Luego de casi cinco años, Luisito Caycho regresó al Perú hace una semana. De acuerdo también con una nota de “Magaly TV: la firme”, el objetivo es casarse nuevamente con Lucía de la Cruz.

Luisito Caycho y Lucía de la Cruz se reencontraron en España durante el 2022. (Foto: Facebook)

“Ahora resulta que después de su amargo divorcio, quieren intentarlo otra vez. Ahí no hay romanticismo. Para eso solo hay razones de otro tipo. Lucia ahora quiere ser residente española”, había opinado anteriormente Magaly Medina.

Como se recuerda, Luisito Caycho y Lucía de la Cruz se casaron en el 2011, pero se divorciaron tres años después. En el 2018, él decidió viajar a España. Estuvo trabajando en diferentes oficios hasta que inauguró su propio local y formó su agrupación musical. En julio del 2021, Luisito se convirtió en padre, con quien tiene una relación de expareja.