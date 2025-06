Vania Bludau aclara si se besó con Austin Palao durante su viaje a Chiclayo

¿Vania y Austin se besaron en su viaje a Chiclayo?. América TV.

Vania Bludau y Austin Palao se han convertido en el centro de la atención mediática tras su reciente viaje juntos a Chiclayo. Los rostros de la farándula peruana, conocidos tanto por su paso por realities como por sus incursiones en el modelaje y las redes sociales, confirmaron que compartieron varios días fuera de Lima, lo que avivó los rumores de una posible relación sentimental entre ambos.

El nombre de Chiclayo se volvió tendencia después de que Vania y Austin fueran vistos juntos en la ciudad norteña. Consultados al respecto, ambos coincidieron en que el motivo de su visita fue estrictamente laboral. “Fuimos a trabajar”, aseguró Vania, desmintiendo de manera directa que entre ambos hubiera ocurrido un beso en algún momento de la estadía.

Sin embargo, la presencia de la modelo y el influencer en varios escenarios juntos no pasó inadvertida para los seguidores y medios de espectáculo. La conversación tomó un giro más divertido cuando la conductora de ‘Esto es Guerra’ Katia Palma, siempre atenta al detalle, no dudó en preguntar de manera frontal si llegaron a besarse durante el viaje.

¿Hubo beso entre Vania y Austin?

La respuesta de Vania llamó la atención por lo jugosa y poco convencional. Entre risas, dejó entrever que no hubo beso con Austin, pero su expresión transmitió un dejo de arrepentimiento.

Austin, por su parte, no perdió el humor y comentó con picardía: “Qué les puedo decir, chicos, los tiempos de Austin son perfectos”.

La interacción entre ambos dejó abiertas más dudas que certezas. Si bien ninguno confirmó un romance ni un acercamiento romántico durante el viaje a Chiclayo, las cámaras lograron captar una complicidad especial, lo que aumentó las especulaciones sobre la posibilidad de que el vínculo entre ambos trascienda lo profesional.

Vania Bludau responde acerca de Mario Irivarren

Mientras la atención mediática se centra en su relación con Austin Palao, Vania Bludau también se vio envuelta en rumores tras la filtración de una fotografía en la que aparece abrazada de Mario Irivarren. La influencer abordó el tema con naturalidad, restándole importancia y asegurando que el episodio no tuvo mayor trascendencia.

“He estado en tantas cosas que ni siquiera me había acordado de que me había colgado de ese”, comentó Vania, minimizando el momento. Admitió recordar algunos detalles, pero evitó profundizar: “Yo recuerdo algo, pero no lo puedo mencionar, ya es tema de él”, puntualizó, dejando en manos de Mario cualquier aclaración sobre la situación.

Vania sugirió que la difusión de un video completo podría despejar toda duda, expresando su tranquilidad ante la controversia. Insistió en que nunca buscó perjudicar a nadie y que no tiene nada que ocultar: “Tengo tanto tiempo en la televisión que todo me resbala. Hay personas que les encanta ponerse en plan de víctima y tergiversar las cosas. Yo no debo nada, ni temo nada. Son tonterías”.

Onelia Molina lanza indirectas a Vania Bludau

Paralelamente, la tensión con Onelia Molina ha ido en aumento, sobre todo después de que Vania Bludau sugiriera en redes sociales la existencia de actitudes victimistas por parte de Molina. Onelia, integrante de “Esto es Guerra”, respondió en los mismos términos, sin entrar en detalles ni controversias públicas, pero advirtiendo que todo se sabrá a su debido tiempo.

“Las cosas se van a ir dando y la gente podrá sacar sus propias conclusiones”, afirmó Onelia ante las cámaras, consolidando su estrategia de mantener silencio sobre las polémicas, aunque dejó claro tener razones para no hablar sobre ciertas experiencias. Su postura ha despertado aún más la curiosidad del público y los seguidores del espectáculo.

Tanto los seguidores de Vania como los de Onelia esperan con atención los próximos movimientos de ambas y el desenlace de estos enredos sentimentales. Lo cierto es que la farándula local sigue entregando titulares sabor a escándalo y, por ahora, ninguna de las protagonistas parece estar dispuesta a cerrar definitivamente la historia.

