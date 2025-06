Pota en tiempos de sobreabundancia: de oportunidad al caos

Pota

Pocas naciones pueden presumir de un mar tan generoso como el peruano. Frente a la costa peruana se despliega un ecosistema marino de abundante riqueza, donde confluyen corrientes oceánicas que no solo impactan en el clima costero, sino también en la biodiversidad que habita sus aguas. Hablamos de la corriente de Humboldt y la corriente Ecuatorial, también conocida como El Niño, marcando el pulso biológico del litoral marino peruano.

Gracias a esa combinación de corrientes, el mar del Perú alberga una inmensa cantidad de recursos marinos, entre sus protagonistas se encuentra el Calamar Gigante o Pota, el segundo recurso pesquero más importante del Perú. Popular en el último año por su comportamiento (debido a los fenómenos de El Niño y La Niña). Mientras hace poco se encendían las alarmas al hablar de esta especie como si peligrase su subsistencia, hoy sobreabunda. Ahora bien, esta sobreabundancia es un ¿privilegio o problema?

La pesca de pota en el Perú está liderada principalmente por embarcaciones artesanales, bajo la supervisión del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Esta actividad solo puede desarrollarse durante la temporada autorizada, y está sujeta a medidas de manejo que pueden incluir límites de captura y plazos definidos, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso.

La alta disponibilidad de la pota, recientemente, motivó a PRODUCE a extender el periodo de pesca y a reajustar los parámetros de extracción. Esta decisión, técnicamente justificada, respondió a la necesidad de dinamizar la actividad pesquera artesanal y fortalecer el abastecimiento de las plantas de procesamiento, buscando promover así el factor económico para el país, asegurando el aprovechamiento sostenible del recurso.

En la práctica, la medida no generó los resultados positivos esperados. Si bien la sobreabundancia del recurso generó una mayor disponibilidad para la captura, también provocó una fuerte caída en el precio de la pota. A través de un comunicado oficial de marzo del año en curso, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú – SONAPESCAL, expresó su preocupación respecto a la caída en el precio de la Pota, que pasó radicalmente de S/7.00 a S/ 5.00 Soles en cuestión de días, lo cual afecta directamente a los actores que dependen de dicha actividad.

Esta baja en el valor responde, en buena parte, a la ausencia de estrategias eficaces para el aprovechamiento integral del recurso, así como la necesidad urgente de infraestructura y mecanismos que permitan valorizarlo adecuadamente, acompañada con la regulación que permita hacer de la pesca artesanal una actividad empresarial sostenible.

Este escenario evidencia que la normativa vigente no responde a las condiciones reales del sector, lo que limita la existencia de un marco regulatorio capaz de permitir un aprovechamiento eficiente de la pota durante épocas de alta disponibilidad. La ampliación del periodo de pesca no ha sido suficiente como medida, pues se requieren soluciones complementarias que garanticen su buen aprovechamiento, la sostenibilidad del recurso y su adecuada conservación. A este panorama se suma la debilidad estructural de buena parte de la flota artesanal, que no cuenta con la capacidad operativa para desplazarse a zonas más alejadas, almacenar grandes volúmenes ni conservar el producto con tecnología de frío adecuada. Esta combinación de factores impacta negativamente en la calidad del recurso y, por ende, en su valor comercial.

Como consecuencia de ello, muchas faenas pesqueras se detuvieron ante la falta de rentabilidad: el esfuerzo requerido para capturar la pota no compensaba el bajo precio que se ofrecía por ella. Esta situación no solo desincentivó la actividad, sino que generó desperdicio del recurso.

En esta ocasión, la abundancia de la pota no fue un privilegio, sino más bien una muestra de las limitaciones del sistema. La falta de una respuesta técnica oportuna y articulada impidió transformar esa disponibilidad excepcional en un verdadero beneficio para el sector y para el país.

Frente a este panorama, en el mundo ideal de un país pesquero, es fundamental que PRODUCE, en articulación con el sector privado, adopte medidas estructurales orientadas a fortalecer la pesca artesanal de pota.

El primer paso es reconocer que el sector pesquero debe operar como un sistema integrado, donde distintos actores —artesanales y por qué no los industriales— colaboren para generar soluciones conjuntas que reactiven la cadena productiva. A partir de ello, se vuelve urgente mejorar la infraestructura básica, buscar un trabajo conjunto, fomentar la instalación de plantas de procesamiento y diseñar mecanismos de compra estatal o alianzas con programas sociales que permitan canalizar el excedente no exportable hacia el mercado interno.

Solo mediante la articulación efectiva de todos los actores del sector pesquero —desde los pescadores artesanales hasta las autoridades y el sector privado— será posible transformar los períodos de abundancia de pota en verdaderas oportunidades de desarrollo. Aprovechar de manera eficiente y sostenible estos ciclos no solo generaría valor económico, sino que permitiría convertir a esta pesquería en un privilegio para el país.