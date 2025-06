Martín Vizcarra: impedimento de salida del país vence el 4 de julio y juicio oral sigue sin sentencia

El juicio oral contra el expresidente sigue en marcha por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua. Youtube: Panorama

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta un juicio oral por presunto cohecho relacionado con proyectos ejecutados durante su gestión como gobernador de Moquegua. Aunque el proceso judicial está en curso, no se ha emitido aún una resolución final. A pocos días del vencimiento del impedimento de salida del país, crece la inquietud entre autoridades y actores políticos por la posibilidad de que Vizcarra quede habilitado para salir del Perú.

La medida restrictiva impuesta por el Poder Judicial vence el 4 de julio. Desde entonces, si no se aprueba una prórroga, el exmandatario podría viajar al extranjero sin limitaciones. La Fiscalía aún no presenta una solicitud formal para ampliar la restricción, pese a que el juicio no ha concluido y que las sesiones se realizan solo una vez por semana.

Avance judicial limitado por ritmo de audiencias

El juicio que enfrenta Vizcarra se encuentra en etapa oral desde hace varios meses. El caso involucra presuntos sobornos relacionados con las obras del Hospital Regional de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo. Según la acusación fiscal, el expresidente habría recibido pagos ilícitos cuando ocupaba el cargo de gobernador regional.

Martín Vizcarra enfrenta acusaciones por presuntos sobornos relacionados con la construcción del Hospital de Moquegua. Foto: Composición Infobae Perú

A pesar del tiempo transcurrido, las diligencias se realizan con baja frecuencia. Una sola audiencia semanal no ha sido suficiente para acelerar el proceso, lo que ha generado críticas respecto al manejo del caso. Incluso, algunos días se han suspendido las sesiones por la inasistencia de peritos o retrasos en la presentación de pruebas.

PNP advierte sobre posible solicitud de asilo

Un informe elaborado por la División de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú alertó sobre la posibilidad de que Vizcarra evalúe pedir asilo político en el extranjero. La hipótesis se basa en antecedentes similares y vínculos políticos del exmandatario con autoridades de países como Bolivia y Brasil, donde previamente se han registrado situaciones similares con otras figuras políticas peruanas.

Si bien Vizcarra ha declarado públicamente que respetará las decisiones judiciales y permanecerá en territorio nacional, el vencimiento del impedimento de salida abre un escenario incierto. Nadine Heredia, por ejemplo, también participaba en procesos judiciales cuando decidió establecerse en el exterior bajo el argumento de persecución política.

El expresidente acusó a los parlamentarios denunciantes de haber tomado represalias por haberlos "dejado sin chamba". Foto: Congreso de la República

Fiscalía no define si pedirá ampliar la restricción

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado un requerimiento ante el juez para mantener la restricción migratoria vigente. Algunos fiscales consideran que es necesario evaluar el riesgo procesal antes de solicitar la prórroga. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indicaron que existe preocupación por una eventual fuga o entorpecimiento del proceso judicial si Vizcarra queda libre de restricciones.

La medida que impide su salida del país fue prorrogada por última vez en diciembre pasado. La Sala Penal de Apelaciones confirmó la decisión y fijó su vencimiento para el 4 de julio. Si no se toman acciones antes de esa fecha, el expresidente podría abandonar el país legalmente, aunque el juicio continúe.