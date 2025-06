Martín Vizcarra responde al Congreso por su nueva inhabilitación de 10 años: “Temen a lo que represento”

Congreso evalúa una nueva denuncia constitucional contra el vacado expresidente. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

El expresidente Martín Vizcarra respondió al Congreso de la República luego de que aprobaran una inhabilitación de 10 años por el cierre del Parlamento del 2019.

Mediante sus redes sociales, el exmandatario dijo que la decisión de los congresistas que respaldaron esta sanción, la tercera que pesa en su contra, se debe al temor que le tienen de cara al próximo proceso electoral.

“El Congreso vuelve a inhabilitarme. Por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa”, escribió.

Martín Vizcarra se pronuncia por nueva inhabilitación del Congreso

Su publicación fue acompañada por un pronunciamiento de su partido político, Perú Primero, en el que expresan su rechazo a la decisión del Congreso y enfatizan que este solo cuenta con un 3% de aprobación.

Cabe señalar que la primera vez que se votó la sanción contra el expresidente no se consiguieron los votos necesarios, pues la mayoría de parlamentarios pidió licencia.

La inhabilitación se debatió el 30 de abril, un día antes de que iniciara el feriado largo por el Día del Trabajo, hecho que no pasó desapercibido por Vizcarra.

Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitación a Martín Vizcarra. Canal N

“Estoy seguro que si no se hubieran ido de vacaciones muchos congresistas, sí se habrían alcanzado los votos. Este Congreso no me quiere, y la gran mayoría tiene toda la voluntad de eliminarme políticamente”, declaró en Canal N.

Alejandro Salas sobre Congreso: “Abusivos”

El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Alejandro Salas, calificó de “abusiva” la reciente decisión del Congreso de la República, que aprobó una nueva inhabilitación en contra de su defendido por el cierre del Parlamento en 2019.

Salas cuestionó que la votación se realizara sin permitir que el exmandatario presentara sus argumentos de defensa. Recordó además que, durante la primera sesión en la que se evaluó la sanción, muchos legisladores optaron por ausentarse, aprovechando el feriado largo.

Martín Vizcarra no fue inhabilitado por cerrar el Congreso el 2019. Foto: Congreso

“Hoy han votado aquellos que por el feriado largo se fueron de vacaciones, aquellos que habían pedido licencia, sin siquiera escuchar al expresidente, sin siquiera escuchar sus alegatos de defensa. Simplemente han ido y han levantado la mano con una consigna política que escapa al derecho, que escapa al debido proceso y, por supuesto, escapa al campo constitucional”, declaró Salas en el programa Prueba de Fuego, reafirmando lo que ya había expresado en redes sociales.

Asimismo, el exministro sostuvo que la inhabilitación de Vizcarra responde a una maniobra política del Parlamento con miras a condicionar las elecciones generales de 2026. Según advirtió, el Congreso estaría buscando manipular el escenario electoral para imponer determinados candidatos a la ciudadanía.

Alejandro Salas asume la defensa de Martín Vizcarra. (Foto: Infobae Perú / Andina)

¿Por qué fracasó la primera inhabilitación?

El primer intento del Congreso para inhabilitar políticamente a Martín Vizcarra por el cierre del Parlamento del 2019, no logró prosperar, pese al respaldo mayoritario de las principales bancadas. La propuesta, impulsada con fuerza por Fuerza Popular —la bancada con mayor representación— y Renovación Popular, fracasó por una razón clave: la escasa participación de los legisladores en el momento de la votación.

Así reaccionó Martín Vizcarra al ser salvado de la inhabilitación política. (Canal N)

Desde el inicio del debate, las posturas de las agrupaciones parlamentarias fueron claras. Fuerza Popular, que tuvo una abrumadora mayoría en el Congreso disuelto en 2019 y que mantuvo una relación tensa con el gobierno de Vizcarra, fue uno de los actores más firmes en promover la acusación constitucional. Renovación Popular también se alineó con esta posición; su vocero, el legislador Alejandro Muñante, fue incluso uno de los que presentó la denuncia.

Sin embargo, pese al aparente consenso entre las bancadas conservadoras, la inhabilitación no alcanzó los votos necesarios. De los 130 parlamentarios, solo 81 participaron en la votación. Esta cifra fue insuficiente para lograr la aprobación de la medida, que requería un mínimo de 87 votos a favor.