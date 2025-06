Condenan a 8 años de prisión a exfuncionario de Susana Villarán por apropiarse de fondos para víctimas de incendio

Solo un restaurante peruano entre los 100 mejores del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants 2025 El restaurante ubicado en el Valle Sagrado de Cusco y creado por los reconocidos chefs Virgilio Martínez y Pía León, figura este año en el puesto 75 de la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2025, en el tramo que va del 51 al 100. Aunque representa una caída respecto a años anteriores, su presencia sigue siendo significativa