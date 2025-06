Polémica en el Miss Perú 2025: Representante de La Molina clasifica al top 20 sin asistir a la preliminar

Presentación de las primeras candidatas al Miss Perú 2025 | YouTube

La edición 2025 del Miss Perú no solo dejó una nueva reina de belleza, sino también una fuerte controversia que ha dividido a los seguidores del certamen. La polémica estalló cuando Jimena López Maya, representante del distrito limeño de La Molina, fue incluida en el top 20 de semifinalistas, a pesar de no haber asistido a la gala preliminar del viernes 13 de junio, instancia clave para la evaluación de las candidatas.

El certamen, que coronó a Karla Bacigalupo —Miss Perú USA— como la mujer más bella del país y sucesora de Tatiana Calmell del Solar, tuvo una noche llena de sorpresas, emociones y, sin duda, controversias. Durante la transmisión en vivo, los conductores explicaron que el jurado calificador eligió a las 20 candidatas con mejor desempeño en la etapa preliminar. Sin embargo, esta declaración fue puesta en duda cuando se anunció a Jimena López como parte del grupo selecto, pese a su ausencia en dicha ronda.

Elección de Jimena López, Miss La Molina, en el Top 20 es duramente cuestionado.

Según se supo, Jimena habría estado delicada de salud, razón por la cual no pudo presentarse el día clave para la evaluación. Su inclusión generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la transparencia del proceso de selección y la decisión del jurado.

“Esto es una burla a las que sí hicieron preliminar”, “¿Dejaron dentro del top a una que ni hizo preliminar y sacaron a Jaén y Huánuco?” y “La Molina no se lo merecía, no sabe caminar con tacos. Florida y Amazonas lo hicieron mucho mejor”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales del Miss Perú.

Jimena López, Miss La Molina, quedó dentro del Top 20 sin asistir a la preliminar.

Los seguidores más atentos recordaron que los presentadores del certamen habían señalado explícitamente que el top 20 se definiría en función del desempeño en la preliminar, lo que dejó aún más dudas respecto a cómo fue evaluada la representante de La Molina.

No obstante, algunos salieron en defensa de Jimena López Maya, señalando que la entrevista con el jurado también formaba parte del proceso evaluativo. “Habrá tenido una entrevista súper wow, jaja, supongo. Si no, no sé cómo igualó en puntaje a las que hicieron preliminar y entrevista”, respondió un usuario.

Cuestionan al jurado del Miss Perú 2025

La decisión del jurado se volvió aún más controvertida al conocerse que otras participantes con buen desempeño, como las representantes de Jaén, Lima Este y Huánuco, quedaron fuera del top 20. Esta situación generó un ambiente de descontento entre los fanáticos del certamen, quienes incluso cuestionaron a la organización liderada por Jessica Newton.

“Dijeron verbalmente ‘van a pasar al top 20, las que mejor lo hicieron en la preliminar’ y oh sorpresa pasó La Molina. Dejaron fuera a candidatas que lo hicieron bien. En fin… Jessica y su circo”, criticó otro usuario bastante enojado.

La lista completa del top 20 fue conformada por:

Miss Perú Huanchaco - Flavia López

Miss Perú Callao - Janet Leiva

Miss Perú Lima - Anyella Silva

Miss Perú Lima Metropolitana - Camila Chacón

Miss Perú USA - Karla Bacigalupo

Miss Perú San Martín - Maricielo Gamarra

Miss Perú Arequipa - Fabiana Paredes

Miss Perú Cusco - María Fernanda Sorolla

Miss Perú Junín - Jannis Muller

Miss Perú Ica - Daniela Feijoó

Miss Perú La Punta - Mafer Ramírez

Miss Perú Máncora - Dulce Casós

Miss Perú Lima Norte - Yeniva Castro

Miss Perú Ancash - Massiel Otiniano

Miss Perú Lima Centro - Sophi Quintanilla

Miss Perú Pacasmayo - Claudia Meza

Miss Perú Moquegua - Sylvana Miranda Sotelo

Miss Perú La Libertad - Karla Abanto

Miss Perú Lambayeque - Nataly Mora

Miss Perú La Molina - Jimena López Maya

Por el momento, la organización del Miss Perú no ha emitido un comunicado oficial para explicar cómo se llevó a cabo la evaluación de Jimena López en ausencia de su participación en la preliminar.

A pesar del revuelo, Karla Bacigalupo fue coronada como Miss Perú 2025 y representará al país en el Miss Universo.

Karla Bacigalupo es la nueva Miss Perú 2025