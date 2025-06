Álvaro Paz de la Barra amenaza a Magaly Medina con mandarla a la cárcel y ella se defiende: “Va a tener que demostrarlo”

Magaly Medina responde con firmeza a amenazas de Álvaro Paz de la Barra: “Me parece una patanería”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Álvaro Paz de la Barra, el exalcalde y actual candidato presidencial, ha vuelto a generar controversia con unas declaraciones fuertes contra Magaly Medina. En una entrevista con un medio de Trujillo, el político criticó abiertamente a la conductora de Magaly TV La Firme, acusándola de involucrarse de manera inapropiada en temas familiares que lo afectan.

“Que se metan conmigo, pero no con mi esposa ni con mi hijo”, señaló, refiriéndose a los comentarios realizados por Medina sobre las imágenes de la presunta agresión que sufrió Sofía Franco por parte del exalcalde. Magaly comentó acerca de dichas imágenes, que fueron divulgadas a nivel nacional y se viralizaron rápidamente en aquella oportunidad.

La respuesta de periodista no se hizo esperar. Desde su programa, la “Urraca” reaccionó con vehemencia a las amenazas de Paz de la Barra, calificando su actitud como “alaracosa y amenazante”.

En su intervención, Medina dejó en claro que no toleraría este tipo de actitudes y criticó la postura del exalcalde, a quien calificó de “patán” por intentar utilizar su poder y posicionamiento para intimidarla. Según la conductora, este tipo de reacciones son dignas de una persona que parece estar más interesada en amenazar que en reconocer los errores propios.

“Yo no puedo alterar las imágenes que mostramos aquí, porque esa fue la realidad. Lo que hemos mostrado es lo que pasó, y si él no está de acuerdo, que recuerde que fue él quien necesitó mi ayuda cuando su esposa lo solicitó”.

Magaly Medina se defiende

Según Magaly, Paz de la Barra está intentando culparla de todo lo que le ocurre a su familia, algo que ella considera un intento por desviar la atención de lo que realmente sucedió. Además, recordó que, a lo largo de los años, la esposa de Paz de la Barra, Sofía Franco, ha sido protagonista de varios episodios mediáticos en los que, según la conductora, se ha involucrado constantemente con su familia.

A pesar de ello, la figura de ATV aseguró que nunca ha tomado acciones legales en su contra, pero ante las amenazas recibidas, se ve obligada a defenderse.

¿Qué dijo Álvaro de la Barra?

“Ella [Sofía Franco] ha estado metida con mi familia, conmigo, con mi hijo, y nunca he hecho nada, no he tomado acciones legales, pero ahora ella me amenaza y no tengo otra opción que actuar”, dijo Álvaro de la Barra con firmeza. El exalcalde afirmó que, si es necesario, llevará las acciones legales hasta las últimas consecuencias, tanto en lo penal como en lo civil. Según De la Barra, lo que más le preocupa es proteger la reputación de su familia, especialmente de su hijo y su esposa.

En un tono de crítica hacia las amenazas de Paz de la Barra, Magaly Medina también cuestionó el comportamiento de alguien que aspira a ser presidente del Perú. “Es una patanería increíble que un candidato a la presidencia se comporte de esta manera. Este tipo de actitudes no deberían ser aceptadas de ninguna manera. ¿Es así como vamos a elegir a nuestros representantes?”, reflexionó. Magaly también criticó el uso del poder político y judicial para intimidar, subrayando que aún existe un sistema de justicia que no puede ser manipulado a voluntad de una sola persona.

Medina agregó que no todo en la política es tan sencillo y que, aunque la política pueda ser un terreno sucio, las actitudes “matonescas” como las de Paz de la Barra no hacen más que perjudicar la imagen de un candidato. “Este tipo de comportamientos no ayudan a nadie, especialmente a un político que está buscando el voto de la gente”, dijo la conductora, quien resaltó que no es la primera vez que los problemas personales de Paz de la Barra son expuestos a la opinión pública.

