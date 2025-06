Pablo Heredia confirma cómo un mensaje de Alondra García Miró provocó su ruptura con Ale Fuller: “Se enojó bastante”

Pablo Heredia revela cómo un malentendido con Alondra García Miró terminó su relación con Ale Fuller. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la segunda parte de ‘El Valor de la Verdad’ de Pablo Heredia, este 15 de junio, el actor argentino rompió su silencio y confirmó que su relación con Ale Fuller llegó a su fin debido a unos mensajes de Alondra García Miró.

Asimismo, Heredia dejó claro que en ningún momento fue infiel a su expareja, y que los mensajes que intercambió con la exchica reality fueron malinterpretados por su expareja, lo que desencadenó la ruptura.

Según el ‘exRebelde Way’, el desencadenante de la discusión fue una conversación que él tuvo con Alondra, quien le escribió acerca de los masajes que él le había dado durante la grabación de la novela en la que ambos participaron.

Alexandra, al enterarse de esta conversación, no reaccionó de la mejor manera y le pidió la clave de su teléfono. Fue en ese momento cuando se desató el conflicto. “Ella me pidió la clave y vio los mensajes. Se enojó bastante. Yo nunca coqueteé con Alondra”, explicó el actor a Beto Ortiz, aclarando que no hubo ninguna intención romántica de su parte hacia García Miró.

El actor continuó detallando cómo fue el final de su relación con Ale Fuller. Según sus palabras, tuvieron una acalorada discusión en la que él tomó la decisión de terminar la relación de forma definitiva. “Me bajé del auto y le dije: ‘Hasta aquí llegué’. Me bajé del auto y me fui a mi casa. Me dijo alguna cosa que tiene que ver con cosas que no me hacen bien”, relató Pablo, refiriéndose a los problemas personales que influyeron en la ruptura.

A pesar del dolor de la separación, Pablo Heredia destacó que guarda un gran cariño y respeto por su expareja. “Para mí, Ale fue una novia seria, oficial, hasta que las cosas se desgastaron. Siempre hubo mucho dicho, pero lejos estaba la verdad”, recordó el actor, dejando en claro que, a pesar de la ruptura, su relación con Fuller tuvo momentos importantes y significativos.

Pablo Heredia negó una relación con Alondra García Miró

Pablo también aprovechó para hablar sobre Alondra García Miró, asegurando que no hubo nada romántico entre ellos. “Con ella éramos amigos, no pasó nada, cero. Es coqueta con los amigos, no lo hace de broma y Ale vio eso, y cuando lo vio, realmente se enojó”, comentó Heredia, destacando que la confusión se originó por la interpretación errónea de la situación.

El actor argentino también recordó cómo empezó su relación con Ale Fuller. “Un día no aguanté más, tenía un amor escondido por ella, y un día pasó, le agarré la mano y fue un momento inolvidable. Fue lindo y empezamos a salir hasta que nos separamos”, confesó Heredia, quien aseguró que esos momentos fueron especiales para él.

A pesar de la ruptura, Pablo Heredia dejó en claro que su relación con Ale Fuller significó mucho para él, y que, aunque las circunstancias los llevaron por caminos separados, siempre le guardará un buen recuerdo a su expareja.

Con sus declaraciones, el actor argentino busca poner fin a los rumores y aclarar la situación detrás de su separación, dejando en claro que la relación terminó por malentendidos y no por infidelidades.

