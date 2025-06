Trujillana revela chats subidos de tono con Javier Yaipén pese a que aún vive con la madre de sus hijos

El cantante Javier Yaipén negó estar casado y dijo a la promotora que podía enseñarle su DNI como prueba. (Magaly TV La Firme)

Una nueva polémica ha estallado en torno a Javier Yaipén, uno de los líderes de la reconocida agrupación de cumbia Hermanos Yaipén. En esta ocasión, una joven trujillana identificada como Paola Martínez, de 38 años, reveló en el programa Magaly TV, La Firme una serie de mensajes y audios de carácter íntimo que habría recibido por parte del músico, a pesar de que él aún convive con la madre de sus hijos.

El inicio de los mensajes

Según Paola, el contacto con Javier Yaipén se dio el pasado 21 de abril, cuando el productor musical le escribió por Instagram. La joven, que trabaja como promotora de eventos, aseguró que fue el propio Yaipén quien la agregó en redes sociales y comenzó el coqueteo con mensajes subidos de tono.

“Hola, bebita, ¿cómo estás?”, se escucha decir a Yaipén en un audio. A partir de allí, el contenido fue aumentando de tono: “Yo pensé que estabas viendo películas porra” o “me esperas morbosa bebé”, son solo algunas de las frases que la joven mostró en el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina.

Paola Martínez mostró chats donde Javier Yaipén le propone pasar una noche juntos en un hotel de Trujillo. (Magaly TV La Firme)

Le prometió que estaba soltero

Uno de los puntos que más ha llamado la atención del caso es que Javier Yaipén le habría asegurado a Paola que ya no mantenía una relación con la madre de sus hijos. “Le pregunté si tenía esposa y me dijo: ‘Tenía’. Incluso me dijo que podía enseñarme su DNI como prueba”, comentó Paola en el programa.

Sin embargo, investigaciones del equipo de Magaly TV, La Firme revelaron que el mismo día en que Yaipén comenzó a escribirle a la trujillana, por la noche asistió junto a su esposa y sus hijos a la graduación de uno de ellos. Las imágenes difundidas lo muestran sonriente y en familia, lo que contradice sus afirmaciones de estar soltero.

Las conversaciones comenzaron el 21 de abril, el mismo día en que Yaipén asistió con su familia a una graduación. (Instagram Javier Yaipén)

Invitaciones a hoteles y propuestas íntimas

Durante la entrevista, Paola confesó que el cantante le propuso verse en el hotel El Gran Marqués cada vez que tenía presentaciones en Trujillo. “Hemos quedado para dentro de dos semanas, me dijo que si lo podía consentir. Yo le seguí el juego porque quería exponerlo”, explicó.

Los chats y audios presentados por la joven evidencian un constante intento de seducción por parte del músico. “¿Has estado con un viejo?”, se le escucha preguntar a Yaipén en uno de los mensajes. Además, la joven aseguró que él la llamaba por teléfono con frecuencia para seguir con el mismo tono sugestivo.

“Me decía que estaba morboso, que me extrañaba, que quería verme. Me daba hasta vergüenza continuar con las conversaciones, pero seguí porque quería que la gente sepa quién es realmente”, dijo Paola.

No es la primera vez que el músico es expuesto por mensajes íntimos, como sucedió con Paloma de la Guaracha. (Magaly TV La Firme)

Magaly Medina: “Yaipén no aprende la lección”

Durante la emisión del programa, Magaly Medina no dudó en criticar duramente a Yaipén por repetir este tipo de conductas. “Ya lo hemos interrogado antes, y sale diciendo que todo está bien con su esposa. Pero ya es la segunda vez que lo ampayamos en esto”, expresó la conductora.

Medina también recordó la relación mediática entre Yaipén y Paloma de la Guaracha, otra figura polémica del espectáculo peruano. Hace unos meses, Paloma confesó haber tenido conversaciones íntimas con el cantante, incluso compartiendo videollamadas en donde se mostraba completamente desnuda.

Reacciones en redes y nueva caída de imagen

El escándalo no tardó en encender las redes sociales. Muchos usuarios criticaron duramente a Yaipén, señalando que su conducta es impropia para una figura pública y más aún para alguien que lidera una de las agrupaciones de cumbia más reconocidas del país.

En los mensajes, Javier Yaipén le preguntó a la promotora si había estado con un hombre mayor. (Magaly TV La Firme)

Además, varios seguidores de los Hermanos Yaipén manifestaron su decepción, cuestionando cómo este tipo de comportamientos siguen sin generar sanciones reales al interior del grupo musical. Algunos incluso pidieron que Javier sea apartado de las actividades artísticas de la orquesta.

Un patrón que se repite

Este nuevo episodio vuelve a poner en entredicho la conducta del músico, quien ya en el pasado fue vinculado a escándalos similares. La facilidad con la que contacta a mujeres por redes sociales, y su insistencia en negar vínculos matrimoniales, refuerza una imagen que se contrapone a la que intenta mostrar públicamente.

Mientras tanto, Paola Martínez ha dejado en claro que no tiene miedo de exponer lo vivido y que su intención fue alertar sobre el tipo de actitudes que se esconden detrás de una fachada artística. “Él juega con su imagen de hombre serio, pero en privado es otra persona. Yo no tengo nada que ocultar”, concluyó.