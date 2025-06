Alejandra Baigorria responde a Onelia Molina tras su polémico ingreso a ‘EEG’: “A mí me han hecho cosas peores”

Alejandra Baigorria responde a Onelia Molina tras su molestia por su ingreso y la de Vania Bludau. América Tv.

El regreso de Alejandra Baigorria al reality 'Esto es Guerra’ reavivó antiguas tensiones y provocó una ola de comentarios entre participantes y seguidores del programa.

En medio de una temporada marcada por los reencuentros incómodos, la empresaria y competidora se refirió por primera vez a la indignación de Onelia Molina, quien expresó su molestia y malestar tras reencontrarse en el set con Baigorria y Vania Bludau, causantes del término de su relación con Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria decidió hablar para las cámaras de ‘América Espectáculos’ y ofreció su punto de vista ante la controversia instalada alrededor de su regreso.

Fiel a su estilo directo, Baigorria minimizó la polémica y se mostró firme frente a lo que considera situaciones propias del espectáculo.

“A mí en Combate y en EEG me han hecho peores cosas. Así es este mundo, la oportunidad para entrar está para todos y uno tiene que ser profesional. Yo en mi vida me he bancado muchas situaciones difíciles. Nadie ha venido a molestar a nadie”, aseguró, restando importancia a la incomodidad manifestada por Onelia.

Consultada sobre qué le diría directamente a Molina, Baigorria fue contundente: “Yo no tengo nada en contra de ella y ella tampoco debería conmigo. Para mí, el tema ya es fastidioso… Yo creo que la educación está. Yo no tengo nada en contra de nadie, he venido tranquila”.

Con estas palabras, la integrante del reality intenta cerrar el capítulo y enfocarse en su retorno al programa, alejándose de controversias personales y sugiriendo que los desencuentros forman parte de la convivencia en cuestión.

Onelia Molina: “Siento que estoy pagando los platos rotos”

Onelia Molina decidió expresar su verdadero sentir en su podcast ‘Doble Sentido’, donde no pudo ocultar su incomodidad por la presencia de Baigorria y Bludau en el equipo actual de ‘Esto es Guerra’.

Desde el programa, la modelo arequipeña compartió que la situación la dejó visiblemente afectada e incómoda, sobre todo al recordar la polémica en la que se vio envuelta el día de su boda.

“Definitivamente, creo que ha sido una situación incómoda, que lamentablemente yo no busqué, no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento”, lamentó.

El reclamo público de la odontóloga generó debate entre los fanáticos del reality, quienes tomaron partido sobre los límites entre la vida privada y la exposición mediática que enfrenta cada uno de sus protagonistas.

Vania Bludau descarta tener pendientes con Onelia Molina

Otra de las aludidas en el conflicto es Vania Bludau, quien también retornó a ‘Esto es Guerra’ en medio de expectativas y rumores. La influencer peruana reconoció que, aunque fue mencionada durante la boda de Onelia y Mario Irivarren, nunca buscó generar mayor controversia y no siente que existan temas pendientes.

“Si Onelia quiere hablar conmigo de algo, puede hacerlo, aunque dudo que haya algo que tratar. Yo no estaba presente en el matrimonio, yo no comenté nada. Fui mencionada, pero no dije nada. No veo razón para una conversación pendiente”, explicó Bludau en una entrevista detrás de cámaras.

Su disposición al diálogo, aunque distante, refleja su interés por mantener el ambiente laboral libre de tensiones innecesarias. Bludau señala que la situación ha sido magnificada por comentarios ajenos y apuesta por una convivencia respetuosa en la nueva temporada.

Reencuentro con Mario Irivarren: un tema cerrado para Vania

Uno de los temas más comentados tras el ingreso de Vania Bludau fue su reencuentro con Mario Irivarren, su expareja y otro protagonista de la polémica. Sin embargo, Bludau dejó claro que no existe ninguna posibilidad de reunión o conversación futura con él.

“A parte de bloqueado, tampoco le daría ese espacio. Él sabe que no se atrevería. No hay ninguna oportunidad, no hay forma alguna”, sentenció Bludau, dejando claro que cualquier tipo de acercamiento está descartado en el plano personal, a pesar de coincidir en el mismo reality.

La modelo y mejor amiga de Baigorria prefiere centrarse en su regreso profesional a la pantalla, priorizando su bienestar y el ambiente de trabajo por encima de los temas pasados.

