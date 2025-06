Jackson Mora responde a rumores de nuevo romance con modelo tras firmar divorcio: “Es parte de mi staff”

"No es nada romántico": Jackson Mora aclara su relación con Jennifer Barreto tras fotos en el aeropuerto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 11 de junio, Jackson Mora, la ahora expareja de Tilsa Lozano, fue consultado por las imágenes que se volvieron viral tras ser visto en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima con una joven modelo, desatando rumores sobre un posible nuevo romance.

Según lo revelado por Magaly TV: La Firme, la joven en cuestión fue identificada como Jennifer Barreto. La imagen de ambos captada en el terminal aéreo generó especulaciones, especialmente al ser observados juntos saliendo en el mismo vehículo.

El hecho de que se les viera solos en el aeropuerto y la cercanía entre ambos, alimentó aún más las sospechas de una relación amorosa. Sin embargo, al ser interrogado sobre este hecho, Jackson Mora decidió aclarar la situación y desmentir los rumores de un posible romance.

¿Qué dijo Jackson Mora?

“Es gente de mi staff, hermano. No, todavía no (estoy rehaciendo mi vida),” afirmó con firmeza el boxeador a las cámaras de Magaly TV La Firme este 11 de junio, al salir de la firma de su divorcio con Tilsa Lozano. Con estas declaraciones, el peleador desechó la idea de que estuviera involucrado sentimentalmente con la joven modelo.

Este tipo de situaciones no son nuevas para el deportista, quien ha estado en el ojo del huracán mediático debido a su relación con la exvengadora Tilsa Lozano. La reciente confirmación de su divorcio, que se formalizó días antes, reavivó el interés público por su vida personal. En abril, Tilsa Lozano había anunciado entre lágrimas el fin de su matrimonio, mencionando un “tema difícil” y lo que para ella había sido una relación marcada por una presunta infidelidad.

Vale indicar que, la persona que los vio aseguró que ambos caminaban solos por el terminal aéreo, sin ningún miembro del staff cerca, y añadió que al salir, se subieron juntos a un auto, lo que generó suspicacias. “Tengo un video en el que se ve que iba con esa chica. Cuando notaron que lo estaban reconociendo, él la dejó atrás y caminó adelante, pero al final salieron juntos en el mismo auto”, afirmó.

Yaco Eskenazi recordó que Tilsa Lozano fue su primer amor

Hace poco, Yaco Eskenazi confesó durante un reportaje especial para Magaly Medina que su primer gran amor fue nada menos que la modelo Tilsa Lozano. En compañía del ‘Loco’ Wagner, quien lo entrevistó en el barrio donde creció, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ sorprendió al abrir su corazón y contar detalles inéditos de su pasado sentimental con la ex ‘Vengadora’.

“Tilsa fue mi primera enamorada. Ella se iba a vivir a Argentina y nos despedimos. Me acuerdo de que me fui a Chaclacayo (...) después no la vi y lloré”, relató Eskenazi, visiblemente nostálgico. La confesión dejó sin palabras a más de uno, especialmente al recordarse que actualmente él está felizmente casado con la ex Miss Perú Natalie Vértiz, con quien tiene dos hijos.

“Fue cuando yo tendría 15 o 16 y ella tenía 13 o 14. Salimos de chiquitos (...) era un amor de chiquitos, del slam. Creo que en esta misma esquina le dije que me gustaba”, comentó el exchico reality, añadiendo que fue un amor propio de la adolescencia. Cabe mencionar que en septiembre de 2023, Tilsa ya había revelado en su podcast que mantuvo una relación con el exchico reality, cuando ambos eran adolescentes.

