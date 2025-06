Tilsa Lozano se muestra afectada tras su divorcio, mientras Jackson Mora responde fríamente: “Esto ya se sabía”

Tilsa Lozano triste y Jackson Mora ‘fresco’: Así firmaron su divorcio el 11 de junio. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisón

Este 11 de junio de 2025, Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio, un evento que, aunque formal, marcó el cierre de una relación que ya había sido puesta a prueba anteriormente. La separación, que ya se había anunciado meses antes, se formalizó en una firma que sorprendió a los reporteros presentes, sobre todo por las diferentes reacciones que ambos mostraron.

La exmodelo, quien había llegado rápidamente al lugar, no pudo ocultar su tristeza ante las cámaras. Aunque no ofreció muchas declaraciones, su lenguaje corporal y sus breves palabras reflejaron la carga emocional que aún llevaba consigo el fin de su matrimonio con Jackson Mora. Para ella, ese día representaba el cierre definitivo de un ciclo importante en su vida.

Jackson Mora tiene actitud fría

Por otro lado, Jackson Mora parecía llevar la situación de una manera completamente diferente. El boxeador llegó “radiante” y se mostró tranquilo cuando se le preguntó si sentía tristeza por la firma del divorcio.

“No, pero esto ya se sabía”, respondió de manera fría y cortante, sorprendiendo a los reporteros presentes. Aunque le preguntaron si le fue infiel a Tilsa, él negó tajantemente, pero su actitud parecía más bien indicar que ya no había más espacio para las emociones en ese momento.

‘Metiche’ no cree en lágrimas de Tilsa Lozano y cuestiona frialdad de Jackson Mora

Por otro lado, Kurt Villavicencio no tardó en comentar sobre las diferentes reacciones de la expareja. “Él parece que se estaba yendo a firmar un contrato de pelea”, expresó el periodista, claramente sorprendido por la calma con la que Mora había manejado la situación.

En contraste, Tilsa, quien ha estado acostumbrada a mostrar una actitud más extrovertida y fuerte en público, mostraba una faceta más vulnerable al ser confrontada por los medios.

Villavicencio agregó que, si bien entiende lo difícil que puede ser una separación, ya había pasado un tiempo desde que la pareja anunciara su ruptura. “Eso me parece una actuación”, señaló, sugiriendo que la tristeza de la exmodelo en ese momento podría no ser tan genuina como parecía.

“Esa no es la Tilsa que siempre vemos en pantalla”, dijo, haciendo referencia a la personalidad extrovertida y confiada que la ex modelo suele proyectar en sus intervenciones públicas. “A Tilsa la vemos fresca en su programa, se lanza sus lisuras, se pelea de cuando en cuando”, agregó Villavicencio, quien insinuó que la situación de este divorcio estaba siendo manejada de una forma algo teatral.

Durante su intervención, Kurt hizo referencia a una versión que le llegó de alguien cercano al boxeador, sugiriendo que, aparentemente, Jackson habría descuidado su relación con Tilsa, distanciándose emocionalmente.

“Ya te divorciaste de Jackson Mora. Si el hombre dice que no te fue infiel, que yo lo dudo. A mi parecer sí te fue infiel después de las declaraciones que escuchamos del colombiano. No hay pruebas, pero se siente”, declaró.

Tilsa Lozano minimiza éxito de Milett Figueroa

Tilsa Lozano fue tajante y no dejó espacio a interpretaciones sobre el éxito de Milett Figueroa: “Ella no es una estrella, ella es la mujer de un señor de 65 años.”

Ante ello, Ric La Torre insistió con el tema y preguntó sobre el desempeño de Milett en “Bailando”, uno de los realitys más populares de la televisión argentina, a lo que Lozano respondió sin rodeos: “Se retiró. A mí no me parece una estrella, me parece que es una chica guapísima y punto.”

