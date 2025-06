‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 11 de junio

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

“Así no juega Argentina”, comentó, sorprendida por lo que parecía una estrategia comercial encubierta. El comentario de Magaly no pasó desapercibido, y muchos televidentes coincidieron en que la sorpresa no fue más que una acción promocional, lo que restó valor a la espontaneidad del momento.