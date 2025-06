Caso Andreina Farías: La confesión del técnico implicado en el asesinato de mujer venezolana en San Bartolo

Capturan a Jean Carlo Montero Huaylinos, el segundo implicado en la muerte de Andreína Farías. foto: Composición Infobae Perú

El caso de Andreina Farías, la mujer venezolana y madre de cinco hijos que fue asesinada por dos técnicos de telefonía el pasado 14 de mayo, está más cerca de resolverse. Luego de la captura de los dos involucrados -el último cayó el pasado 6 de junio-, agentes de la Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones y ya cuenta con las versiones de los acusados.

Jean Carlos Montero, el segundo técnico en ser detenido por la PNP, dio detalles sobre lo que ocurrió horas antes de la muerte de Farías, y afirmó que “Nosotros fuimos a instalar internet (...) instalamos un rac. La venezolana nos invitó almuerzo. Trajo pollo a la brasa. Un cuarto para él y otro para mí (...)”

Al ser consultado sobre si tuvo relaciones sexuales con Farías, Jean Carlos Montero admitió que “sí, pero fue con consentimiento”, pese a que la necropsia realizada al cuerpo de la mujer indicó que antes de morir, había sido víctima de abuso sexual, aunque hasta el momento no se sabe si fue violentada por ambos técnicos o solo por uno de ellos.

El crimen ocurrió la noche del 13 de mayo en San Bartolo, tras una discusión entre la víctima y los técnicos. Composición: Infobae Perú

Versiones de los implicados son contradictorias

Según la declaración de Montero ante agentes de la Policía Nacional, luego de que supuestamente tuvo relaciones sexuales consensuadas con Andreina Farías, su compañero Rubén Darío Cueva Velásquez, afirmó que “le tocaba” estar con la ciudadana extranjera. Montero indicó que fue él quien rechazó el intento de Cueva Velásquez.

“Los dos no. Yo no más (tuve relaciones sexuales con Andreina Farías). Cuando subo al tercer piso ya para irme, él dice “Mano, me toca”. “¿Qué te toca?”, le dije. “Si la flaca no quiere contigo”, le dije yo”, indicó.

Sin embargo, en la declaración de Cueva Velásquez ante la Policía, el acusado sostiene que fue ella quien rechazó sus intentos. “Como ella me estaba coqueteando, yo también trato de tener algo con ella, pero ella me rechaza (...)”, afirmó.

Rubén Darío Cueva Velásquez fue capturado por la Policía Nacional en el distrito de Ate, una semana luego de asesinar a Andreina Farías. (Foto: América TV)

Con la detención preliminar dictada contra Montero, la Policía puede iniciar las diligencias correspondientes y se conoce que ya fue sometido a pericias físico-químicas, mientras que las autoridades intentan esclarecer lo que ocurrió la noche del 14 de mayo, cuando Jean Carlos Montero y Rubén Darío Cueva Velásquez acudieron a la casa de Andreina Farías.

La necropsia de Andreina Farías

Los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de la víctima revelaron la presencia de agresión sexual. El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, confirmó en una conferencia de prensa que los exámenes forenses determinaron un ataque sexual previo a la muerte.

Morales afirmó que el crimen fue inicialmente presentado como un accidente vial, pero esta versión fue completamente descartada tras los hallazgos periciales y las declaraciones obtenidas luego de la captura de Cueva Velásquez.

Investigan muerte de joven madre: identifican a técnicos de telefonía que atropellaron y mataron a mujer| América Noticias

El objetivo, según el oficial, fue evitar que la víctima presentara una denuncia contra sus agresores. “Lo que ocurrió fue un intento deliberado por encubrir un delito sexual mediante el asesinato”, sostuvo.

¿Qué hacer en caso de violencia sexual?

Si conoces o eres víctima de situaciones de violencia o abandono familiar, puedes comunicarte de forma gratuita Línea 1810 (Línea de Ayuda a Niñas, Niños y Adolescentes), que funciona las 24 horas del día y es atendida por profesionales en derecho, psicología y trabajo social.

Además, la Línea Síseve, con el número 0800-76888, es gratuita y permitirá reportar cualquier caso de manera confidencial a nivel nacional. Recuerda que la atención telefónica es de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 8.00 p.m., además de que brinda respuesta en español y en quechua.

Finalmente, puedes contactar con la Línea 100, que atiende casos de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar mediante la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”.