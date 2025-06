Escándalo en Arequipa: alcalde de La Joya detenido por manejar ebrio, chocar y golpear a un policía

(Video: Canal 8 - La Ley Tv)

En una jornada que ha generado gran impacto en la región sur del país, el alcalde del distrito de La Joya, Christian Cuadros Treviño, fue detenido el sábado 7 de junio tras conducir en estado de ebriedad y provocar un accidente de tránsito en el distrito de Vítor, Arequipa.

Según informes oficiales, Cuadros impactó por alcance una camioneta estacionada en el Km. 955 de la carretera Panamericana Sur, frente al inmueble del AA.HH. Barrio Nuevo zona B. Testigos indicaron que intentó escapar, pero fue retenido hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al ser trasladado a la comisaría de Sotillo, la autoridad edil agredió físicamente a un suboficial con dos puñetazos en el rostro.

Una prueba de dosaje etílico realizada por personal policial de la comisaría de Vítor arrojó un resultado de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido de 0.5 g/l. El policía agredido recibió atención médica legal, que certificó un día de atención facultativa. Cuadros Treviño es investigado por los presuntos delitos de peligro común y violencia y resistencia a la autoridad, y cuenta con antecedentes similares, lo que agrava su situación.

Fiscalía de Arequipa abre investigación contra alcalde de La Joya por conducción en estado de ebriedad y agresión a policía

La Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Arequipa inició la investigación preliminar contra Christian Cuadros Treviño por estos hechos. El fiscal adjunto provincial Abelardo Arizmendi ordenó la recopilación de pruebas, incluyendo la toma de declaraciones a testigos, la inspección técnico-policial en el lugar del accidente, y la solicitud del informe del Ministerio de Transportes para verificar la vigencia de la licencia de conducir del alcalde.

En sus declaraciones, Cuadros admitió estar en estado de ebriedad al momento del accidente y reconoció que no sería la primera vez que enfrenta problemas similares. Sin embargo, sobre la agresión al policía se limitó a decir que “es materia de investigación” y evitó responder si estaba habilitado para conducir, retirándose de la entrevista.

La gravedad del caso ha llevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a evaluar la vacancia del alcalde por incapacidad moral, debido al delito doloso de peligro común y la reincidencia en actos de conducción bajo los efectos del alcohol. Se estima que en las próximas horas la credencial de alcalde distrital podría ser entregada a Víctor Díaz, quien asumiría la alcaldía de La Joya tras la vacancia.

Caso similar en Piura: alcalde Gabriel Madrid admite haber conducido ebrio tras accidente

En un caso que recuerda a la reciente detención del alcalde de La Joya, Arequipa, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, también protagonizó un incidente de tránsito bajo los efectos del alcohol en abril de 2025. El accidente ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera Paita – Sullana, cuando la camioneta en la que viajaba se despistó y chocó contra unos tanques de arena dispuestos como medida de seguridad en la vía. Aunque el choque fue fuerte, Madrid resultó ileso, pero se mostró visiblemente aturdido mientras fue intervenido por la PNP.

Inicialmente, Madrid emitió un comunicado negando la versión sobre su estado de ebriedad y rechazando lo que calificó como “juicios de valor basados en supuestos”. Sin embargo, días después, en un video difundido a través de sus redes sociales y acompañado de su esposa, el alcalde admitió públicamente su error y pidió disculpas a la ciudadanía y a su familia. “Sí, me equivoqué. Hoy me dirijo no como alcalde, sino como ser humano… He cometido un error como lo comete cualquiera y asumo la consecuencia de mis actos”, señaló al borde de las lágrimas, comprometiéndose a seguir trabajando por Piura.