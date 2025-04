Alcalde de Piura, al borde del llanto, admite haber mentido en comunicado y pide perdón por chocar ebrio: “Me equivoqué”

Fuente: TikTok oficial de Gabriel Madrid

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, reconoció este sábado que mintió en un comunicado previo sobre el accidente de tránsito que protagonizó en el kilómetro cuatro de la carretera Paita – Sullana y pidió disculpas por conducir en estado de ebriedad.

En un video difundido a través de sus plataformas sociales, el burgomaestre se dirigió a su familia y a la ciudadanía al borde de las lágrimas y dijo sentirse arrepentido por su comportamiento.

“Hoy me dirijo no como alcalde, sino como ser humano. He cometido un error como lo comete cualquiera, por eso estoy aquí, asumiendo la consecuencia de mis actos. Dios ha querido darme una oportunidad para seguir trabajando por mi familia y mi provincia, nada de lo que diga o haga justifica esa acción”, señaló en compañía de su esposa.

“Sí, me equivoqué el martes, como se equivoca cualquier ser humano. Sin embargo, hoy, estamos más unidos que nunca y vamos a seguir trabajando por el bienestar de todas las familias piuranas”, añadió.

El accidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaba, con placa P4A-155, se despistó y colisionó contra unos tanques de arena, que se encontraban colocados como medida de seguridad en la vía. A pesar de la magnitud del choque, Madrid resultó ileso, aunque visiblemente aturdido.

De acuerdo con el portal Noticias Piura 3.0, el alcalde descendió del vehículo tras el accidente, pero regresó al interior de la camioneta hasta la llegada de los bomberos de Paita. Se negó a recibir atención médica. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar y lo esposaron, siendo conducido a la comisaría de San Lucas de Colán, en Paita.

En un primer momento, la administración de Madrid había emitido un comunicado en el que rechazaba los “juicios de valor basados en supuestos” y cualquier “aprovechamiento político que desconozca la existencia del debido proceso”. Asimismo, se comprometía a someterse a una investigación. Sin embargo, tras admitir su error, el alcalde explicó que en el momento del accidente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La esposa de Madrid, Geraldine Sandoval, también se pronunció sobre el incidente. “Quiero agradecer a los vecinos piuranos, familiares, amigos, por las muestras de cariño a mi esposo. Esta situación, que es muy difícil, nos hará más fuertes como familia y a mi esposo le dará mucha más fuerza para seguir trabajando”, expresó.

Antecedentes

Según el portal del Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la autoridad edil tiene militancia activa en Alianza Para el Progreso, el partido fundado por el gobernador de La Libertad, César Acuña.

En 2023, en pleno fenómeno lluvioso, Madrid criticó la inacción del Ejecutivo por no apoyar a los gobiernos locales ni respondió a sus solicitudes, pese al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

“Tenían la información de este fenómeno climatológico que iba a pasar desde enero y nunca nos dijeron. Lo que ha sucedido ayer y antes de ayer ha sido demasiado trágico. Los informes del Senamhi indican que el calentamiento de las aguas del mar y las lluvias ya están alcanzando los niveles del año 98″, dijo entonces.

Recientemente, exigió al Ministerio Público acelerar la investigación contra el exalcalde Juan José Díaz Dios y otros funcionarios, quienes enfrentan acusaciones por omisión de actos funcionales y peculado doloso relacionados con presuntas irregularidades en la obra de reconstrucción del centro de la ciudad, valorada en siete millones de soles.

En abril de 2024, la Fiscalía inició una investigación contra Madrid y la gerente de Imagen Institucional, Xuxa Gutiérrez, por el presunto delito de nombramiento ilegal en cargos públicos. La pesquisa se originó por una denuncia del regidor Ricardo Acuña, quien cuestionó si Gutiérrez cumplía con los requisitos del cargo. Sin embargo, el alcalde defendió la designación, asegurando que la gerente cuenta con la experiencia requerida y cumple con la normativa vigente.