¿Cuántos años se llevan Christian Meier y Andrea Bosio? Su historia de amor que desafía la diferencia de edad

Christian Meier habla sobre los desafíos que atravesó en su romance con Andrea Bosio | Patricio Tal Cual

Christian Meier—quien alcanzó la fama en los años 90 como parte de la banda Arena Hash— y Andrea Bosio han construido una historia de amor que ha logrado superar desafíos que para muchas parejas podrían resultar insalvables. La distancia, las agendas profesionales y, claro, la diferencia de edad no impidieron que este romance floreciera. Hoy, viven juntos en Estados Unidos y se muestran más unidos que nunca.

El reconocido cantante y actor peruano, conocido por éxitos como “Quédate” y “Carreteras Mojadas”, admitió en el podcast de su excompañero Patricio Suárez Vértiz que durante mucho tiempo sintió el vacío de no tener un hogar propio ni una relación estable.

Tras un divorcio difícil con Marisol Aguirre, su vida transcurrió entre viajes y proyectos que no le permitían enraizarse en ningún lugar ni establecer vínculos duraderos. “No me sentía feliz, era una máquina que trabajaba y trabajaba, la vida se me iba pasando”, confesó.

El cantante peruano Christian Meier revela cómo su historia de amor con Andrea Bosio transformó su vida personal.

Esa rutina comenzó a cambiar cuando, después de una reflexión profunda, decidió mudarse a Los Ángeles. El cambio no solo fue geográfico; también significó un giro en su perspectiva emocional. Empezó a abrirse a nuevas oportunidades, a conocer gente y a frecuentar nuevos ambientes. En medio de esa reinvención personal, un viaje al Perú lo llevó a conocer a Andrea Bosio, una joven comunicadora con quien conectó inmediatamente en una cena, según relató a la revista Hola!.

“Es tan simple como cliché: se sentó en mi mesa acompañando a un grupo de gente que yo conocía. Desde que la vi me pareció fascinante, inteligente y divertida. Cuando terminó la noche le pedí su teléfono y al día siguiente la invité a salir”, recordó.

La boda de Christian Meier y Andrea Bosio en San Diego marca el inicio de una nueva etapa juntos en Estados Unidos.

La conexión fue tan profunda que pronto iniciaron una relación. Su historia dio un paso definitivo el 1 de julio de 2023, cuando Christian Meier y Andrea Bosio se casaron en una íntima ceremonia realizada en un condado de San Diego, California. Desde entonces, la pareja reside en Estados Unidos y continúa construyendo su vida en común.

¿Cuántos años se llevan?

La relación entre Christian Meier y Andrea Bosio siempre ha generado preguntas por su gran sintonía y, también, por su diferencia generacional. El cantante nació el 23 de junio de 1970, lo que le da actualmente 54 años. Por su parte, Andrea, quien ha preferido mantener su vida personal fuera del foco mediático, tiene 28 años. Así, la pareja tiene una diferencia de edad de 26 años.

Christian Meier y Andrea Bosio mantienen una sólida relación pese a los 26 años de diferencia de edad.

Para muchas parejas, la brecha de más de dos décadas podría representar un obstáculo, sobre todo considerando la mirada de la sociedad y los proyectos de vida de cada uno. Sin embargo, en el caso de Christian y Andrea, la edad ha sido solo una anécdota al lado de las decisiones y sacrificios que realizaron para construir una vida juntos, enfrentando, además, la distancia y la necesidad de establecerse en un nuevo entorno.

“Te amo todos los días y todos los días solo quiero que amanezca, para amarte una vez más”, expresó el cantante tras su boda con Andrea Bosio.

Revelaron las primeras fotos de la boda de Christian Meier y Andrea Bosio. (¡Hola! Américas/ Dana Ferraro)

Hijos de Christian Meier aceptan su romance

En una entrevista con Jesús Alzamora, Christian Meier compartió detalles inéditos sobre la reacción de sus tres hijos —fruto de su relación con la actriz Marisol Aguirre— al enterarse de su romance con Andrea Bosio, quien es considerablemente menor que él. El actor relató que, antes de oficializar la relación, decidió conversar sinceramente con sus hijos y contarles que se había enamorado de una mujer mucho más joven.

“Tuve que hablar con mis hijos y decirles ‘conocí a alguien y es un poco menor que yo’. Mi hija me dijo: ‘Ya te lo merecías. Has hecho bastante por nosotros y por mucha gente, y ya te tocaba a ti’”, reveló Meier, visiblemente conmovido al recordar el momento.

Christian Meier junto a sus hijos, quienes le brindaron apoyo y comprensión tras iniciar su relación con Andrea Bosio.

Con estas palabras, el exintengrante de Arena Hash reflexionó sobre la importancia de recibir el respaldo familiar tras años de entrega. “Ellos crecieron dándose cuenta de que había trabajado toda mi vida para hacerlos felices, que no me había dado el tiempo suficiente a mi propia felicidad”, concluyó el artista peruano.