Extorsiones alcanzan al Gobierno Regional de La Libertad: consejera es amenazada de muerte y le exigen S/20 mil

Fuente: N60 Noticias

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, denunció haber recibido amenazas por parte de extorsionadores que le exigen el pago de S/20 000 para no atentar contra su vida. El caso, ya registrado por la Policía Nacional (PNP), se suma a la creciente ola de violencia e inseguridad en la región.

La funcionaria, representante de la provincia de Julcán, informó que los delincuentes se comunican con ella mediante mensajes y llamadas telefónicas. Un informe de RPP reveló este lunes que, aunque ha bloqueado los números desde los cuales la contactan, los extorsionadores conocen su dirección y los lugares que frecuenta.

“Ya se te habló. Piensas que bloqueándome se soluciona, pero acá las cosas se solucionan con plata. No vas a tener tranquilidad hasta que me des solución. Si no, te voy a visitar en tu casa y te voy a hacer volar con todo tu carro, (...) o quizá estás esperando una roca de plomo que te llene la cabeza”, se escucha en el audio difundido por el portal N60 Noticias.

Los criminales también han enviado amenazas a su hermano. La extorsión ha sido confirmada por el coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), quien aseguró que la información proporcionada por la consejera ya fue remitida al área especializada de la PNP.

“Puede ser muy machito este delincuente extorsionador, pero no es tan valiente para mostrar el rostro. Muchos delincuentes utilizan un equipo celular para ocultar la identidad. Tengan presente que esa persona va a ser capturada”, declaró a medios locales.

El caso se suma a una ola de inseguridad que ya registra 1 146 extorsiones y 105 homicidios en lo que va del año

Ante esta situación, el gobernador César Acuña afirmó que la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae, según la Constitución, en la PNP, aunque indicó que el Gobierno Regional brinda apoyo logístico.

“El responsable directo [de la seguridad ciudadana], de acuerdo con la Constitución, es la Policía Nacional y, en algunas circunstancias, es apoyado por las Fuerzas Armadas y también [por] la presencia de los alcaldes”, expresó el también líder de Alianza para el Progreso (APP) durante la sesión del Consejo de Estado Regional en materia de seguridad.

“El Gobierno regional tiene una sola función, [que es] entregar la logística a la Policía Nacional, no es responsabilidad del gobernador los temas de seguridad”, agregó. Por su parte, la PNP informó que, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, se han reportado 1 146 casos de extorsión en Trujillo, capital de la región norteña.

En los últimos días, Acuña enfrenta críticas por tomarse vacaciones del 29 de mayo al 7 de junio, pese a haber acumulado más de 100 días fuera de su despacho en lo que va del año. El gobernador solo comunicó su salida y partió a España un día después de informar su ausencia, aun cuando La Libertad es la segunda región con más homicidios en el país, con 105 casos hasta el 6 de junio.

El gobernador César Acuña afirmó que la seguridad es responsabilidad de la Policía Nacional, y que el Gobierno Regional entrega apoyo logístico

Polémica

Carranza Blas, juramentada en enero de 2025, fue acusada anteriormente de solicitar dádivas para entregarlas a gerentes del Gobierno Regional. Según audios difundidos por Exitosa, la funcionaria habría pedido prendas típicas y alimentos para agasajar a funcionarios durante una visita.

“Yo les pido por favor, de que se le pueda organizar un pequeño detallito. Una chalinita, gorrito. O qué sé yo, lo típico de allí. Una canastita con papas, o quesito. El tema es que se vea el detalle hacia ellos”, se le escucha decir en uno de los registros.

De igual modo, solicita apoyo para un almuerzo con funcionarios: “Están el gerente general, de infraestructura, y de educación. Les pido por favor su apoyo en el almuerzo. Si se puede, genial, estaría eternamente agradecida”. La consejera negó los señalamientos.