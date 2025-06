Hijas mayores de Dilbert Aguilar rompen sus silencio en medio de escándalo con Jhazmín Gutarra y cantante se conmueve

Hijas mayores de Dilbert Aguilar rompen su silencio. Esta Noche / América TV

En medio de una de las etapas más difíciles de su vida personal, donde su vida conyugal ha sido expuesta y es presa de críticas, Dilbert Aguilar vivió un momento conmovedor al escuchar los mensajes de apoyo de sus hijas mayores, quienes decidieron romper su silencio para expresarle su amor incondicional a través de TV nacional.

Sin mencionar las controversias familiares y especulaciones de las que es presa Dilbert Aguilar, las jóvenes resaltaron lo buen padre que es y lo mucho que lo admiran.

Dilbert Aguilar fue el último invitado de la Chola Chabuca en Esta Noche, donde también estuvo su esposa Jhazmín Gutarra. Frente a una audiencia que no sospechaba lo que estaba por suceder, las hijas mayores del cantante —quienes hasta entonces se habían mantenido al margen de los medios y de las redes sociales— se dejaron ver en un video para dedicarle unas palabras que desarmaron al artista.

“Tú sabes cuánto te quiero y cuánto te adoro. Para mí, Dilbert Aguilar es más que un padre, es mi mejor amigo. Es un gran hermano, Primo, tío, es el papá de mis hermanas, es mi papá. También es una persona a quien yo admiro totalmente, tú siempre has sido un ejemplo para mí, para seguir adelante”, indicó Tamara.

La hija mayor de Dilbert le recalcó a su padre que todo pasa por algo, dando a entender que tiene su apoyo en estos momentos, donde su vida pública junto a su esposa ha sido expuesta.

Tamara Aguilar resalta lo buen padre que es Dilbert AGuilar. Esta Noche / América TV

“Todo lo que pasa en la vida pasa por una razón, ¿me entiendes? Papi, estoy tan orgullosa del hombre que te has convertido durante estos años. Yo sé como te emocionas y estás súper orgullosa de verme lograr tantas cosas. Al igual, yo estoy súper orgullosa. Feliz por ti y por todo lo que has logrado en los últimos años. Tú sabes que yo te deseo todo lo lindo y te quiero un montón. Te amo, te adoro. Mis hermanas y yo estamos súper bendecidas de tenerte a ti como un padre, excelente ejemplar. Te amo, papi", concluyó.

Dilbert Aguilar recibe el apoyo de sus hijas mayores. Esta Noche / América TV

Notoriamente conmovido, el artista confesó que se había quedado sin palabras. Al ser consultada por su segunda hija mayor, Aguilar indicó que duda que le haya dedicado unas palabras, pues no le gusta ser expuesta por los medios de comunicación. Grande fue su sorpresa cuando la producción difundió un audio de Cielo Aguilar, donde - al igual que su hermana - le recalca lo mucho que significa para ella.

“Hola, papá. Soy Cielo. Tu Cielito. Me escribieron para preguntarme quién es Dilbert Aguilar. Y bueno, muchos te conocen y te admiran por la larga trayectoria que has logrado consolidar a lo largo de los años como artista y con tu música. Pero para mí, tú siempre has sido simplemente mi papá. Muchas gracias por engreírme, por quererme tanto cada vez que estamos juntos, por todas esas salidas tan bonitas que hemos tenido y por hacerme sentir especial en cada pequeño momento que tenemos juntos”, dijo la joven ante la atenta mirada de su padre.

“Agradezco mucho que siempre me has permitido ser yo misma, que confías en mí y siempre me has apoyado en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Sabes que te amo con todo mi corazón y quiero que sepas que siempre voy a estar para ti en todo momento. Te amo mucho, papi, y espero que nos podamos ver prontito. Besos”, concluyó Cielo, de 22 años.

Dilbert Aguilar no pudo contener las lágrimas. El gesto de las jóvenes fue recibido con gran emoción por los fanáticos de Aguilar, quienes destacaron el buen trabajo que había hecho como padre.

Dilbert Aguilar. América TV

Dilbert Aguilar confiesa infidelidad en TV

En esta misma entrevista, emitida el 7 de junio, Dilbert Aguilar admitió haber sido infiel en el pasado, aunque evitó precisar si fue a su expareja Claudia Portocarrero o a su actual esposa, Jhazmín Gutarra.

“Es algo que no me enorgullece, cholita, no me deja alzar el pecho, porque es algo de lo que yo me arrepiento de todo eso”, confesó Aguilar en vivo, visiblemente afectado.

El cantante explicó que sus errores le han pasado factura. “Por esas cosas he perdido mucho en la vida, como ahora, el problema con mi esposa. Hemos tenido momentos críticos porque ninguno de los dos ha sido una santa paloma”, dijo.

Dilbert Aguilar admite su infidelidad y revela que se arrepiente: “Ninguno de los dos ha sido una santa paloma” | TikTok

Estas declaraciones llegan en un momento delicado, luego de que se expusiera en televisión un supuesto caso de infidelidad por parte de Gutarra. Aunque Aguilar no confirmó esa versión, sí admitió que ambos han atravesado crisis como pareja.

“Ni la familia sabía de esas cosas, porque siempre hemos tratado de fingir ante la familia para que no se vea o por el bien de mi hija”, agregó. “Hemos ido aprendiendo a ser padres, a ser esposos y a aprender de la vida”, dijo.

Jhazmin Gutarra y Dilbert Aguilar estuvieron en Esta Noche.