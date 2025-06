Consumidores cambian hábitos de compra por productos más saludables en Latinoamérica

Las grandes marcas pierden participación frente a startups que ofrecen productos naturales y saludables. (Imagen ilustrativa Infobae)

La industria de productos de consumo masivo (CPG, por sus siglas en inglés) atraviesa un cambio estructural a nivel global, y América Latina se encuentra en el centro de esta transformación. De acuerdo con un reciente informe publicado por Boston Consulting Group (BCG), los consumidores latinoamericanos están adoptando hábitos de compra más saludables, optando por productos naturales, menos procesados y con beneficios nutricionales.

El estudio, titulado “CPG Companies Need a New Recipe as Consumers Seek Healthier Choices”, advierte que esta tendencia, impulsada por consumidores cada vez más informados, nuevas regulaciones sanitarias y el auge de medicamentos como los GLP-1 —utilizados en tratamientos contra la obesidad y la diabetes—, está reconfigurando de forma significativa el mercado de alimentos y bebidas en la región.

Caída del crecimiento y auge de marcas emergentes

Una de las señales más claras de esta transformación es la desaceleración del crecimiento de la industria. En 2024, el sector creció apenas un 2,1%, una cifra que se encuentra por debajo de la inflación, lo que refleja una caída real en el consumo. Además, las grandes marcas tradicionales están perdiendo terreno frente a marcas emergentes, privadas y startups que se posicionan con fuerza gracias a sus propuestas centradas en el bienestar del consumidor.

Estos nuevos actores del mercado ofrecen productos con mejores perfiles nutricionales y apuestan por fórmulas innovadoras que responden directamente a las nuevas exigencias del público. El atractivo de sus productos no solo radica en sus ingredientes, sino también en su capacidad para comunicar transparencia, trazabilidad y compromiso con la salud.

El mercado de productos de consumo masivo creció solo 2,1 % en 2024, por debajo de la inflación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Exigencias de un consumidor más consciente

“Estamos observando una transformación profunda. Los consumidores latinoamericanos están cuestionando lo que consumen, demandan transparencia y eligen activamente productos que aporten a su bienestar”, afirmó Andrés Giraldo, managing director & partner de BCG y líder de la práctica de consumo masivo y retail en América Latina de habla hispana.

Según Giraldo, las compañías que comprendan este nuevo escenario y logren responder con agilidad podrán capitalizar oportunidades de crecimiento sostenido. La clave, advierte, está en adaptarse a las nuevas expectativas del mercado sin sacrificar la calidad del producto ni su accesibilidad.

Oportunidades para las empresas

A pesar de los desafíos que implica este cambio, BCG sostiene que existen caminos claros para que las compañías no solo se adapten, sino que puedan tomar el liderazgo en esta nueva etapa de la industria. El informe ofrece una serie de recomendaciones estratégicas para que las empresas respondan de forma efectiva a la demanda de productos más saludables.

Entre las sugerencias más relevantes destacan:

BCG señala que la transparencia en ingredientes es clave para responder al nuevo perfil del consumidor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redefinir el posicionamiento corporativo : Las empresas deben construir una narrativa centrada en la salud y la responsabilidad nutricional, con mensajes consistentes y transparentes. Esto implica también revisar el impacto de los alimentos ultraprocesados dentro del portafolio y ser claros sobre los ingredientes y procesos utilizados.

Reformular productos de forma estratégica : Es crucial encontrar un equilibrio entre sabor, costo y beneficios nutricionales. Reformular productos no debe significar perder competitividad, sino hacerlos más atractivos para una nueva generación de consumidores con expectativas más exigentes.

Fomentar la innovación: La creación de nuevas categorías de productos es clave para capturar el interés del consumidor moderno. Algunas de las tendencias emergentes incluyen bebidas prebióticas, snacks funcionales, alimentos con ingredientes naturales y productos que ofrecen beneficios específicos como mejorar la digestión o fortalecer el sistema inmune.

Hacia una industria más saludable

El giro hacia una alimentación más saludable en América Latina está dejando de ser una moda para convertirse en un fenómeno con implicancias profundas para la industria de consumo masivo. Las empresas que logren interpretar correctamente este cambio de paradigma, y que estén dispuestas a modificar tanto sus productos como su comunicación y propósito empresarial, serán las que logren mantenerse relevantes y competitivas en los próximos años.

BCG concluye que esta transformación representa una oportunidad histórica para que las compañías no solo se alineen con las nuevas expectativas sociales, sino que también impulsen un crecimiento más sostenible y responsable en toda la cadena de valor. En un mercado donde el consumidor tiene cada vez más poder, la salud se convierte en una estrategia empresarial esencial.