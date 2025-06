Ashley Vargas recibió su último adiós en privado: su cuerpo ya reposa en el cementerio Jardines de la Paz de La Molina

El féretro con los restos de la piloto FAP Ashley Vargas fue trasladado al cementerio Jardines de la Paz, en La Molina, donde se realizó el sepelio en estricto privado. | Canal N

El cuerpo de la alférez Ashley Vargas Mendoza, de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), llegó a Lima en la madrugada del 7 de junio, tras ser encontrado en el lecho marino de Paracas, donde fue hallado el 5 de junio después de 16 días de intensas labores de búsqueda. La joven, de 24 años, se encontraba realizando su última misión como parte del Programa de Instrucción Básica de Vuelo cuando perdió la vida tras un trágico accidente el 20 de mayo. Su velorio se llevó a cabo en privado en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, y sus restos fueron enterrados en el cementerio Jardines de la Paz de la Molina.

Ashley Vargas, nacida el 28 de febrero de 2001, se destacó como parte de una nueva generación de aviadores militares. A pesar de su corta edad, su formación fue ejemplar, convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras de la FAP. En la página de Facebook “Unidos por FAP Ashley Vargas”, su familia agradeció el apoyo recibido.

Féretro llegó a Lima en la madrugada

A las 1:15 a.m. de ese sábado, el avión Spartan de la FAP trasladó el féretro cubierto con la bandera nacional, y fue recibido con honores militares por sus compañeros de promoción y autoridades de la FAP. En la base aérea se instaló una capilla ardiente, donde familiares, amigos y oficiales acompañan a la alférez en su última despedida.

Durante la ceremonia religiosa, el capellán de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, padre Miguel del Río Sifuentes, recordó el compromiso y la dedicación de Ashley Vargas. Destacó su valentía, mencionando que la joven no solo se destacó como aviadora, sino también por su firme vida espiritual. “Ashley Vargas fue una persona excelente en todo lo que hacía, no solo en lo profesional, sino también en lo espiritual. Su recuerdo lo llevamos en nuestro corazón y alma”, expresó el capellán.

Investigación en curso sobre el accidente

Las intensas labores de búsqueda comenzaron después de que la joven alférez desapareciera el 20 de mayo mientras cumplía su misión de formación a bordo de la aeronave KT-1P. Después de días de trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, el Ejército y la Policía Nacional del Perú, el cuerpo de Ashley fue finalmente encontrado el 5 de junio por buzos del Grupo de Salvamento de la Marina, cerca de Punta Mendieta, en Parsacas, junto con parte de la cabina del avión.

El accidente de la aeronave fue calificado por expertos como devastador debido a la gran velocidad con la que se desplazaba. Según el abogado de la familia, José Ocampo, el avión viajaba a aproximadamente 400 kilómetros por hora, lo que provocó la destrucción total de la aeronave.

El Ministerio Público ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, y los peritos continúan con la revisión del fuselaje y otros componentes del avión, así como con la búsqueda del FlyData Recorder, pieza clave para determinar lo sucedido.

Comandante FAP da detalles del sistema de eyección

Por su parte, el comandante general de la Fuerza Aérea, Carlos Chávez, se pronunció sobre las versiones que indicaban un posible fallo en el sistema de eyección de la aeronave. En sus declaraciones a Canal N, rechazó categóricamente estas versiones, calificándolas como “absolutamente falsas”.

Explicó que los pirocartuchos del avión, que forman parte del sistema de eyección de emergencia, no estaban vencidos y que tenían un tiempo de vencimiento hasta diciembre de 2025. “Es completamente falso que los cartuchos estuvieran vencidos. Los cartuchos tenían un tiempo de vencimiento hasta fin de año, seis meses más. Diciembre de este año, decían los cartuchos”, precisó Chávez.

Además, el comandante destacó que la inspección técnica del sistema de eyección estaba programada para 2027 y el mantenimiento mayor para 2034, por lo que descartó cualquier falla relacionada con los pirocartuchos. “Estas afirmaciones son completamente falsas. Entonces, yo descarto completamente que el asiento haya estado defectuoso o haya estado vencido”, enfatizó. Sin embargo, el comandante general señaló que aún se desconoce la razón por la cual Ashley Vargas no fue expulsada del avión, señalando que “es una pregunta que no le puedo contestar porque no lo sabe”.

En cuanto a la joven aviadora, el comandante también destacó su alta formación y la notable experiencia acumulada durante su tiempo en la Fuerza Aérea del Perú. Con solo 24 años, Ashley Vargas contaba con un historial de 178 horas de vuelo. Su corta, pero destacada carrera la había convertido en una de las promesas más brillantes de la FAP, siendo muy respetada tanto por sus compañeros como por sus superiores.

La última comunicación de Ashley Vargas

En cuanto a la última comunicación de Ashley con la torre de control, el comandante general FAP Carlos Chávez aclaró que, según los registros, la alférez no reportó ninguna falla técnica en el avión y relató que antes de su desaparición se encontraba sobre la isla Zárate, un punto de notificación obligatorio.

“Ella se comunicó con la torre de control de Corpac del aeropuerto de Pisco y ella dice ‘estoy sobre la isla Zárate y voy para mi siguiente punto’ denominado Laguna Grande. que está a cuatro minutos. Sin embargo, tras esa comunicación, no reportó ninguna anomalía ni fallo en la aeronave”, narró a Canal N.

De acuerdo al oficial, Ashley no reportó problemas con el avión. Los pilotos de la FAP deben informar sobre cualquier incidente o anomalía. Chávez explicó que los pilotos de la FAP informan sobre cualquier incidente o fallo técnico durante sus vuelos, y en este caso, no se reportaron problemas en el último contacto de la alférez antes del accidente.

En otro momento, el comandante general FAP, Carlos Chávez Cateriano, informó que no se han recuperado todos los restos de la aeronave debido a la velocidad con la que se estrelló en el mar. “Lo que tiene este avión es un sistema llamado Flight Data Recorder, que graba las actuaciones del piloto, lo que es equivalente a una caja negra”, explicó. Este dispositivo es fundamental para esclarecer las causas del accidente, pero, según Chávez, aún no ha sido recuperado.

Mientras tanto, las autoridades siguen trabajando para esclarecer las causas exactas del accidente, y la Fuerza Aérea ha enfatizado su compromiso de continuar con las investigaciones.