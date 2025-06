Pamela López se defiende de críticas de Magaly Medina por comer menú: “No te hace menos”

"No te hace mejor persona": Pamela López defiende su menú de 13 soles frente a las críticas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela López se defendió enérgicamente de las críticas que surgieron luego de que se la viera comiendo un menú de 13 soles junto a su pareja, el cantante Paul Michael. Las críticas llegaron después de que Magaly Medina, en su programa Magaly TV: La Firme, cuestionara tanto a Pamela como a Paul por optar por un menú económico, lanzando fuertes comentarios sobre el salsero y su supuesto “falta de oficio”.

La periodista arremetió contra la pareja, diciendo que Michael no tenía “más” y que solo podía llevar a Pamela a comer en un lugar económico, además de insinuar que era la propia Pamela quien debía pagar el menú.

“Y la Pamela López, oye, las cosas parece que sí están mal, ¿no?”, expresó Medina con una mezcla de sarcasmo e incredulidad mientras se transmitían las imágenes. “O este chico no tiene más que la lleva ahí a comer, a un huequito de menú a 13 soles”, agregó, entre risas del equipo en el set.

Al ver el platillo servido —un clásico caucau con arroz—, Magaly remarcó con tono burlón: “Miren su caucau con arroz, 13 soles. Y todavía le piden fotos, ¿qué más quiere?”. Luego, se refirió al lugar donde almorzaban, comparándolo con restaurantes más exclusivos: “En cala, dijo el reportero. En cala, acá a la esquina. No te llevan a Cala (el restaurante de lujo), te llevan acá a la esquina”.

“Anda con este que no tiene ni oficio ni beneficio. Porque, según él, dijo que se encargaba del marketing. Del marketing de la discoteca que ha puesto, ¿no?”, dijo en tono incrédulo. “Ay, por favor, a otro con ese cuento, pues... marketing. Si no hace nada ese chico”, mencionó.

Pamela López le responde a Magaly Medina

Ante ello, Pamela López compartió en su cuenta de Instagram un video en el que disfrutaba de un sencillo, pero delicioso menú en un restaurante de su preferencia, acompañado de su amigo y cocinero Omar.

“Y estoy en mi menú de trece soles con mi amigo el cocinero Omar. Déjame felicitarte porque tu menú de trece soles es el más rico que he probado en mi vida. Hoy disfruté de un rico cao cao y una deliciosa sopa de menestrón”, comentó Pamela, destacando la calidad del menú que, a pesar de su bajo costo, le pareció exquisito.

A pesar de las críticas, Pamela no dudó en salir al frente para defender su elección de comida. En declaraciones para América Espectáculos, la empresaria de 37 años explicó que no tiene problema alguno en disfrutar de un menú económico, ya que eso no define su valor como persona.

“Me puedo ir a un restaurante costoso como también puedo ir a comer un menú. Eso no te hace mejor persona. Yo creo que las personas que critican no saben que allá en Trujillo, en Huacho, en todos los lugares, alguna vez la gente ha comido menú y no por eso te hace menos. ¿Cuál es la crítica?”, expresó con firmeza. Su mensaje fue claro: el dinero gastado en una comida no determina la calidad de una persona, y la crítica por elegir un menú sencillo era infundada.

Por su parte, Paul Michael, quien fue directamente cuestionado por Magaly Medina por su aparentemente limitada capacidad económica, también se defendió de las críticas. El cantante restó importancia a las observaciones de la periodista y aseguró que los menús, aunque económicos, son deliciosos y cumplen con su propósito de ofrecer una buena comida.

“Todos saben que los menús son riquísimos, así que no hay problema con eso”, comentó el salsero, dejando claro que no veía nada de malo en elegir ese tipo de comida.

