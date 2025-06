Cómico ambulante ‘Pompin’ grabó el momento en que intentan robarle y se defiende

Cómico ambulante ‘Pompin’ graba el preciso momento en que sujeto quiso robarle y lo enfrenta: “¿Qué te pasa?”. (La República)

Alonso Gonzáles, más conocido por su nombre artístico ‘Pompin’ o ‘Pompinchú’, vivió un angustiante episodio mientras realizaba una transmisión en vivo desde el Centro de Lima. El recordado cómico ambulante, ícono del programa Cómicos Ambulantes de Panamericana Televisión a finales de los años noventa, se encontraba vendiendo golosinas desde su minimoto cuando un sujeto intentó robarle el celular que utilizaba para grabar.

El momento quedó registrado en video y fue compartido posteriormente en su cuenta de Facebook, donde se viralizó rápidamente, alcanzando más de dos millones y medio de vistas en pocas horas. La grabación muestra con claridad el instante en que un individuo con capucha blanca se acerca y, en cuestión de segundos, intenta arrebatarle el teléfono colocado sobre un trípode.

Reacción inmediata del humorista

A pesar del shock inicial, ‘Pompin’ no dudó en reaccionar. Visiblemente molesto y con un segundo celular en la mano, el humorista enfrentó al presunto ladrón. “Deja ahí, porque no me agarras las …”, le dijo de forma tajante. Lejos de achicarse, el sujeto regresó momentos después, aparentemente con intenciones de agredirlo, aunque terminó por insultarlo al notar que no estaba solo.

El comediante ambulante utilizó su minimoto para perseguir al sujeto que intentó arrebatarle su celular durante una transmisión en vivo.(Captura La República)

La respuesta del cómico fue directa y contundente: “¿Qué te pasa, oe?”, exclamó con furia, seguido de una serie de palabras altisonantes. Su amigo y una mujer que lo acompañaban quedaron impactados por lo ocurrido, pero no pudieron evitar que el humorista tomara cartas en el asunto por su cuenta.

‘Pompin’ se sube a su minimoto y va tras el presunto delincuente

En un giro inesperado, ‘Pompin’ pidió a su acompañante que resguardara su celular y, sin importar los riesgos, se subió a su minimoto para ir tras el sujeto. Este pequeño vehículo es el que utiliza a diario debido a las dificultades que presenta para caminar, por lo que resulta esencial para su movilidad y su trabajo ambulante.

Pese a las advertencias de quienes le decían que no valía la pena arriesgarse, el artista optó por perseguir al presunto delincuente, demostrando tanto su enojo como su valentía. El video, que ha sido ampliamente compartido en redes sociales, ha despertado una fuerte ola de indignación por la creciente inseguridad en Lima, además de muestras de apoyo y solidaridad hacia el cómico.

El video del humorista enfrentando al presunto ladrón alcanzó más de 2.5 millones de vistas en redes sociales..(Captura La República)

Un rostro emblemático de la televisión peruana

‘Pompin’ es recordado por miles de peruanos como una de las figuras más carismáticas del programa Cómicos Ambulantes, transmitido por Panamericana Televisión entre 1998 y 2000. El espacio dominical fue un fenómeno de audiencia en su momento, destacando por llevar el humor popular de la calle a la pantalla chica. Junto a personajes como Tornillo, Waferita, Cholo Peter, Frejol y Care’ Chancho, el comediante logró conquistar al público con su estilo único.

En entrevistas anteriores, Gonzáles reveló que durante su etapa en la televisión llegó a ganar hasta S/ 2.600 mensuales, una cifra considerable en ese entonces. No obstante, admite que cometió errores al despilfarrar el dinero, pensando que el éxito del programa duraría para siempre. “Salía a las fiestas, engreía a mi familia, me confié”, confesó.

Una vida marcada por la lucha y el esfuerzo

Actualmente, ‘Pompin’ continúa trabajando como humorista ambulante, adaptando su rutina a las calles del Centro de Lima y usando las redes sociales como herramienta para seguir conectado con su audiencia. La transmisión en la que sufrió el intento de robo formaba parte de sus esfuerzos por mantener activo su canal y vender chocolates como medio de subsistencia.

Pompin fue parte del programa Cómicos Ambulantes en Panamericana TV y actualmente sigue trabajando en las calles del centro limeño. Foto: composición

El episodio vivido no solo pone en evidencia los peligros que enfrentan a diario los trabajadores informales en la ciudad, sino también la entereza de un artista que, pese a las dificultades físicas y económicas, continúa luchando con dignidad.

Reacciones en redes y llamado a la reflexión

El video viral ha provocado cientos de comentarios de apoyo hacia ‘Pompin’, muchos de los cuales destacan su valor al no dejarse intimidar. Otros, en cambio, han manifestado preocupación por el nivel de inseguridad en la capital, señalando que ni siquiera los trabajadores ambulantes pueden ejercer sus labores en paz.

“Es una vergüenza lo que está pasando en Lima, ya no se puede ni vender tranquilo”, comentó un usuario. “Gracias por tu valentía, Pompin. No estás solo”, escribió otro. La escena también ha abierto un espacio de reflexión sobre la importancia de brindar mayor protección a las personas que viven del comercio informal, muchas de las cuales, como el humorista, han dedicado décadas a hacer reír al país.

Con más de 2.5 millones de visualizaciones, el clip no solo ha devuelto al cómico al centro de la atención pública, sino que también ha servido para visibilizar una problemática urgente: la inseguridad que afecta a todos por igual, sin importar su oficio ni su historia.