Onelia Molina lanza fuerte mensaje sobre Mario Irivarren y Vania Bludau: “No me afecta si regresan, tengo otras prioridades”

La modelo Onelia Molina afirmó que no le afecta la posible reconciliación entre Mario Irivarren y Vania Bludau, destacando que su prioridad es su bienestar y nuevos proyectos personales (Willax TV)

La ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren continúa siendo objeto de atención pública, sobre todo desde que surgieron imágenes que muestran al exintegrante de “EEG” compartiendo momentos con Vania Bludau. Mientras los rumores apuntan a una posible reconciliación, Molina dejó en claro que no tiene ningún interés en esa situación.

“Lo que pase entre ellos no me compete”, señaló con frialdad durante una entrevista para ‘Amor y Fuego’. Esta declaración no solo deja entrever su indiferencia hacia el vínculo pasado, también evidencia su decisión de seguir adelante sin mirar atrás. Su presencia en la televisión y redes sigue siendo constante, aunque no ajena a polémicas.

“Lo que hagan, no me involucra”

Frente a las imágenes de Irivarren con Bludau, Onelia Molina descartó cualquier afectación personal. Dijo que no tiene tiempo para preocuparse por algo que dejó en el pasado. (Instagram)

Lejos de alimentar expectativas sobre una posible reconciliación, Onelia Molina se mostró tajante frente a las imágenes recientes de Mario Irivarren y Vania Bludau. Durante una breve conversación con un medio local, la modelo aseguró que lo que ocurra entre ellos no es de su incumbencia y que ha decidido tomar distancia emocional del pasado.

La declaración ocurrió luego de que el ex chico reality fuera visto en actitudes cercanas con Bludau, lo que desató especulaciones sobre un posible “remember”. Molina, sin mostrar molestia, reiteró que ese tema no es parte de sus intereses actuales y que su atención está en su bienestar. “Tengo otros asuntos en los que enfocarme”, indicó.

Y con relación al hecho de ver a su expareja en el set de ‘Esto es Guerra’, Molina aseguró que “lo voy a ver todos los días y es algo que estoy aprendiendo a sobrellevar”.

Acusaciones contra Rosángela Espinoza

El set de “Esto es Guerra” se volvió tenso tras las acusaciones de Onelia Molina contra Rosángela Espinoza. Denunció una campaña de provocaciones en su contra. (Captura:_ América TV)

Pero su relación fallida no es lo único, por lo que Onelia hace noticia en estos días, pues también encendió la polémica al referirse a Rosángela Espinoza. En una transmisión reciente de ‘Estos es guerra’ donde ambas participan, Molina denunció que su compañera estaría generando conflictos y lanzando indirectas con la intención de perjudicarla.

“Estoy cansada de las provocaciones y de que me involucren en situaciones que no busco”, afirmó. La tensión entre ambas se volvió evidente en cámaras, lo que hizo que los conductores del programa intervinieran para calmar los ánimos.

Aunque no es la primera vez que Rosángela se ve envuelta en disputas dentro del set, el cruce con Molina ha generado mayor atención debido al contexto sentimental que rodea a ambos personajes. El público ha convertido este enfrentamiento en tema recurrente en redes, donde abundan los clips, memes y teorías sobre lo que sucede detrás de cámaras.

Austin Palao opina

Sin tomar partido, Austin Palao lanzó un comentario que generó eco: “No todo debe exponerse”. Su opinión fue interpretada como una crítica a la sobreexposición del drama. (Instagram)

Mientras el triángulo entre Molina, Irivarren y Bludau sigue generando reacciones, otra figura del entorno apareció para dar su versión. Austin Palao, quien también forma parte del circuito de realities, fue consultado sobre la reciente ruptura de Onelia y Mario, y sus palabras añadieron un matiz más a la narrativa.

“Ellos sabrán cómo manejan su relación, pero creo que deben pensar bien antes de exponer todo al público”, comentó el exchico reality. Su declaración fue interpretada por muchos como un consejo entre colegas, aunque otros consideraron que estaba tomando una posición indirecta en la disputa.

Palao, que ha mantenido una relación cordial con Irivarren, evitó tomar partido abiertamente, pero dejó en claro que no está de acuerdo con ventilar temas personales frente a las cámaras. Sus palabras se viralizaron en cuentas de farándula y aumentaron la atención sobre el tema.

Mira el futuro

Lejos del ruido mediático, Onelia Molina apostó por enfocarse en sí misma. Hoy promueve hábitos saludables y mensajes de empoderamiento en sus redes sociales. (Instagram / Onelia Molina)

Mientras el entorno mediático continúa girando en torno a su expareja y posibles rencillas, Onelia Molina decidió marcar distancia enfocándose en sus propios planes. Según comentó en redes sociales, se encuentra inmersa en nuevos proyectos vinculados al bienestar, el modelaje y las redes digitales.

Además, ha intensificado su presencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde promueve rutinas de ejercicio, consejos de alimentación y mensajes de empoderamiento femenino. “Estoy en una etapa donde prefiero rodearme de energía positiva”, escribió en una de sus últimas historias.