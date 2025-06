Mario Irivarren denuncia robo de más de 27 mil soles de su cuenta y revela identidades de los beneficiarios del depósito ilícito

Mario Irivarren denuncia robo de 27 mil soles. Good Time

El exchico reality Mario Irivarren, conductor del podcast Good Time, denunció públicamente haber sido víctima de un robo por más de 27 mil soles desde la cuenta bancaria de su empresa. A través de su programa y sus redes sociales, el influencer expuso detalles del caso y difundió los nombres de las personas que habrían recibido el dinero producto de la transferencia ilícita. “No saben que se metieron con la persona equivocada”, advirtió con firmeza.

Durante la última emisión de Good Time, programa que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, Irivarren relató que su socio fue víctima de un asalto inusual el jueves 29 de mayo, tras salir de una discoteca. Según explicó, el joven abordó un taxi y, tras perder el conocimiento, apareció horas después abandonado en un parque. La víctima solo logró recordar el rostro del conductor del vehículo.

Este suceso estaría directamente relacionado con el retiro de dinero que sufrió la empresa de Irivarren el sábado siguiente. De acuerdo con su versión, el acceso al celular de su socio habría permitido a los delincuentes ingresar a información sensible. “Al estar en un estado de vulnerabilidad, me imagino que pudieron desbloquear su celular y tener acceso a cierta información”, comentó en el programa.

Sin embargo, lo más desconcertante del caso es la forma en que se ejecutaron las transferencias. El modelo señaló que, aunque su socio tenía acceso a la cuenta, las transferencias requerían una clave dinámica que solo una tercera socia podía generar desde su dispositivo.

“Lo que no termino de entender es cómo logran transferir desde una cuenta que necesita una clave dinámica. Ni su celular ni el mío están configurados para transferir. Esa clave llega al celular de nuestra otra socia”, detalló.

Expone nombres

Mario Irivarren no solo describió lo ocurrido, sino que también hizo públicos tres recibos bancarios en los que figuran los nombres de las personas a quienes se les depositó el dinero. Según mostró, las transferencias fueron realizadas a cuentas de Orellana Bastidas Fernando Jes, quien recibió dos montos (S/230 y S/23.500), y Valenzuela Pino Pedro Miguel, a quien se le transfirió S/4.000, sumando un total de S/27.730.

Tras compartir esta información en redes sociales, Mario Irivarren recibió colaboración de sus seguidores, quienes lo ayudaron a rastrear a los presuntos implicados. Uno de ellos incluso le proporcionó fotografías y datos personales. Al mostrar una de esas imágenes en el grupo que comparte con sus socios, su compañero identificó al sujeto como el taxista que lo habría drogado y asaltado aquella noche.

El conductor aseguró que ya ha iniciado los procedimientos legales correspondientes. Indicó que el lunes 2 de junio presentó una queja formal ante el banco involucrado, Interbank, que ya está desarrollando una investigación interna para esclarecer cómo se permitió la transacción sin la clave dinámica correspondiente. Según le informaron, el proceso podría extenderse hasta por tres semanas.

Irivarren también hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para no permitir que este tipo de delitos queden impunes. “Lo bueno es que tenemos cámaras de seguridad que nos van a permitir ver la placa del taxi y dar con el paradero de estos delincuentes”, dijo con esperanza.

Finalmente, el exintegrante de Esto es Guerra expresó su compromiso de dar visibilidad al caso hasta lograr justicia. “Yo voy a hacer toda la bulla mediática posible, en redes, en televisión. No voy a descansar hasta que las personas implicadas estén presas. No sé si el banco me va a devolver mi plata, eso es aparte. Pero quiero que estas personas dejen de delinquir con total impunidad”, concluyó bastante indignado.

