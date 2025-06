Esposa de Dilbert Aguilar envió abogada a silenciar a expareja y revela delicado estado emocional: “Está deprimida, no come”

Jhazmín Gutarra: Esposa de Dilber Aguilar envía abogada a silenciar a ex pareja, revela su delicado estado emocional. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuertes revelaciones. Según el primer testimonio de Gabriel Atau Ponce, un hombre que estuvo involucrado en el pasado con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilber Aguilar, la joven se encuentra atravesando un delicado estado emocional.

Así lo confesó en entrevista Gabriel, en la reciente edición de Magaly TV La Firme, transmitida el 4 de junio de 2025, donde se reveló la situación tensa que involucra a la esposa del reconocido cantante de cumbia.

Y es que, el hombre relató cómo fue contactado por una supuesta abogada que decía representar a Jhazmín y que intentó silenciarlo a toda costa. Él explicó que la abogada le pidió explícitamente que no hablara con los medios ni compartiera detalles sobre su exrelación, aduciendo que ella estaba pasando por un periodo de depresión grave.

“La abogada me dijo que no podía hablar, que Jhazmín estaba muy deprimida, que no estaba comiendo, que no se bañaba, que estaba en un estado crítico. Me dijo que, en situaciones como esa, algunas personas pueden llegar a suicidarse”, relató Gabriel en su testimonio.

El señor presentó un video casero grabado por un familiar, en el que se registró la llamada de la supuesta defensa de la señora Gutarra. Sin embargo, esta presión fue lo que impulsó a Gabriel a revelar públicamente lo que sucedió entre él y Jhazmín.

“Me sorprendió la presión que intentaron ejercer sobre mí para que no hablara, así que decidí contar mi versión de los hechos”, añadió Gabriel en entrevista para Magaly TV La Firme, visiblemente afectado por la situación.

Según su relato, la abogada se presentó como representante de Jhazmín, indicando que la joven no debía ser expuesta públicamente debido a su frágil estado emocional. La presión no terminó ahí; Gabriel también comentó que, en otro intento de intimidación, la misma abogada se comunicó nuevamente con su familia para asegurarse de que no hablara con los medios.

“El día de ayer, cuando estábamos investigando, una mujer que se hacía pasar por abogada de Jhazmín llamó a mi familia. Intentó intimidarlos, presionándolos para que no hablara. Fue un intento de victimización por parte de ellos”, relató Gabriel.

La situación se tornó aún más complicada cuando la supuesta abogada continuó su labor de presión, tratando de que Gabriel no expusiera la verdad sobre lo que había vivido con Jhazmín. Sin embargo, el testimonio de Gabriel, lejos de ser silenciado, salió a la luz en Magaly TV La Firme, donde el hombre detalló cómo fue su relación con la esposa de Dilber Aguilar.

Magaly Medina sorprendida con actitud de Jhazmín Gutarra

Magaly Medina, al presentar este testimonio, destacó el esfuerzo de Gabriel por exponer los hechos a pesar de las amenazas y la presión para que no hablara.

“Gabriel fue muy claro en su decisión de no dejarse intimidar por lo que intentaron hacerle. Y esa es la razón por la que decidió contar su historia”, comentó Magaly.

¿Cuándo comenzó el romance de Jhazmín Gutarra y Gabriel Atau?

Según su testimonio, el romance comenzó cuando Jhazmín, originaria de Chanchamayo, aún estaba en una relación con Aguilar. Gabriel Atau, quien no dudó en revelar detalles de la relación, confesó que a pesar de saber que ocupaba el papel de “amante”, decidió continuar con sus salidas con ella.

“Yo no sé si habrán terminado en ese tiempo, no lo sé”, comentó el hombre, señalando que la relación duró aproximadamente entre cuatro y cinco años, entre 2017 y 2018. Para respaldar sus palabras, mostró pruebas de su romance con la cantante, dejando en evidencia la relación paralela que mantuvo con Jhazmín Gutarra mientras ella aún estaba casada con Dilber Aguilar.

