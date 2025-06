Papa León XIV revive el intercambio de solideos: ¿cómo obtener el casquete blanco del sumo pontífice?

Papa león XIV estuvo dispuesto a intercambiar el casquete blanco que porta. | Fotocomposición: Infobae Perú

En la Plaza de San Pedro, una antigua y simpática costumbre ha recobrado vida con la llegada del papa León XIV. Fue el mismo portal oficial del Vaticano el que develó el gesto iniciado por Francisco I y hoy rescatado por su sucesor, el cual consiste en el intercambio del solideo con los fieles.

De esta manera, algunos de los visitantes no solo se llevan la alegría de haber llegado al lugar, sino un recuerdo tangible y singular de su paso por la Ciudad Eterna. Se trata del pequeño casquete blanco que forma parte de la vestimenta papal y pocos pueden presumir de tener en sus manos.

¿En qué consiste la costumbre?

Durante las audiencias generales de los miércoles o en ocasiones especiales, fieles de todo el mundo se acercan portando un solideo nuevo, generalmente envuelto en una pequeña caja o bolsa. Cuando la multitud lo permite y la agenda papal lo contempla, el pontífice se detiene su paso, recibe el solideo ofrecido, observa su talla y, si corresponde, se lo coloca en la cabeza. A continuación, el papa retira el solideo que llevaba puesto —ese mismo que acompañó sus oraciones y saludos previos— y lo entrega como obsequio al afortunado fiel.

Tal como se ve en la grabación de Vatican News, el papa León XIV se detuvo a dar la bendición y vio que uno de los fieles porta el casquete de seda. Fiel a la tradición, se lo prueba dispuesto a hacer el intercambio. En este caso no se dio, ya que al ponérselo se da cuenta que no corresponde al tamaño del que usaba, pero eso no quita que pueda haber un futuro afortunado.

Sumo pontífice no dudó en poner en práctica costumbre de su predecesor. | Vatican News

¿Cómo obtener el solideo del papa?

La posibilidad de obtener el solideo papal está al alcance de cualquier persona dispuesta a seguir ciertos pasos. En primer lugar, el interesado debe conseguir un solideo nuevo y de la talla adecuada. Distintos comercios especializados en artículos religiosos ubicados en Roma, especialmente en las inmediaciones del Vaticano, ofrecen la posibilidad de adquirirlos, algunos incluso confeccionados a medida y bajo pedido.

El segundo paso es asistir a una audiencia pública en la Plaza de San Pedro. Miles de fieles participan cada semana, por lo que la ubicación resulta clave. Los lugares más cercanos al pasillo central, por donde pasa el papa en el papamóvil, aumentan las posibilidades de hacerse ver. Levantar el solideo en alto, llamar la atención del pontífice y exhibir respeto y entusiasmo puede inclinar la balanza. Aunque el tiempo y la agenda apremian, hay momentos en los que el religioso se detiene, acepta el ofrecido y entrega a cambio el suyo.

La tradición, rescatada con vigor en este nuevo pontificado, genera una dinámica de cercanía y participación activa. Algunos afortunados logran conservar el solideo papal como una reliquia personal. Para la mayoría, basta con ser testigos de un gesto que encarna la sencillez y el espíritu de fraternidad del papa. La costumbre vive y vuelve a emocionar a los peregrinos bajo el pontificado de León XIV.

Solideo de Francisco I está en Perú

Uno de los solideos de Francisco I se encuentra en nuestro país. La Nunciatura Apostólica en Lima resguarda el casquete del fallecido argentino, quien lo dejó durante su visita al Perú.

Según relató el nuncio Paolo Rocco, este pequeño casquete blanco representa el profundo afecto que el papa desarrolló por el pueblo peruano. El propio Francisco expresó, mientras contemplaba la ciudad desde la residencia, que la fe y hospitalidad de los peruanos lo hicieron sentir en casa. De esta manera, su solideo no solo mantiene viva la memoria de su visita, sino que se ha convertido en un símbolo espiritual para la comunidad católica del país.