Dilbert Aguilar responde a supuesta infidelidad de su esposa Jhazmín Gutarra: “Estamos felices y tranquilos”

Dilbert Aguilar responde a supuesta infidelidad de su esposa Jhazmín Gutarra. Todo se Filtra

El cantante Dilbert Aguilar, figura emblemática de la cumbia peruana, se ha convertido en tendencia tras la sorpresiva denuncia que involucra a su esposa, Jhazmín Gutarra, en un presunto caso de infidelidad.

La noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales y ha llamado la atención de la prensa de espectáculos, colocando una vez más su vida matrimonial bajo el reflector. Dilbert, sin embargo, ha optado por mantener una actitud serena y discreta ante el escándalo.

La noche del 2 de junio, el conocido programa ‘Magaly TV La Firme’ abrió su edición con una fuerte acusación: Jhazmín Gutarra habría mantenido una relación paralela con un compatriota radicado en España durante el año 2018, cuando ya tenía un compromiso con el cantante.

La denuncia llegó de la mano de Christian Boza, un huancaíno que, desde Europa, decidió romper su silencio y presentar supuestas pruebas que incluyen videos, capturas de chats, llamadas y otras evidencias de este supuesto vínculo amoroso.

Magaly Medina, conductora del espacio, contextualizó el caso recordando que previamente su programa había divulgado fricciones entre Jhazmín y la expareja de Dilbert, la conocida Claudia Portocarrero.

Medina cuestionó la coherencia entre los celos públicos de Gutarra hacia Portocarrero y la supuesta existencia de una relación clandestina mantenida en secreto durante años.

Dilbert Aguilar responde a supuesta infidelidad de su esposa Jhazmín Gutarra. FB.

Jhazmín Gutarra y Christian Boza: pruebas y testimonios

Según Christian Boza, su vínculo con Jhazmín Gutarra no fue esporádico, sino sostenido a lo largo del tiempo. Afirmó que ella viajaba desde Lima a Huancayo y que aprovechaba cada oportunidad para reunirse con él.

El propio Boza envió a la producción del programa imágenes y registros privados como chats y llamadas que, según su versión, comprueban la naturaleza afectiva de esa relación. “Cada vez que ella venía a Huancayo, lo primero que hacía era buscarme. Para mí no hay dudas: lo nuestro fue real”, sostuvo Boza en la entrevista realizada a distancia.

La presentación de los supuestos chats y videos generó desconcierto entre quienes seguían la trayectoria pública de la pareja, considerada hasta ese momento un ejemplo de familia unida dentro del mundo artístico local.

Magaly Medina expone presunta infidelidad de esposa de Dilbert Aguilar: hombre en España mostró chats y videos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reacción de Dilbert Aguilar

Frente a la magnitud de la denuncia y la presión mediática, la producción de ‘Todo se Filtra’ logró comunicarse con Dilbert Aguilar la tarde del martes 3 de junio para obtener su versión.

El cantante, conocido por su carácter reservado respecto a su vida privada, optó por una postura prudente y conciliadora.

“Los trapitos sucios se arreglan en casa, lo pasado se arregló”, respondió inicialmente. Añadió luego: “No voy hablar del caso. Estoy feliz, tranquilo, feliz con la familia. No hay ningún problema, bendiciones”.

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra: ¿Cuál es la diferencia de edad entre el cantante y su esposa?

Consultado sobre el impacto de la noticia y si alguna vez existió una separación en sus casi doce años de relación con Jhazmín Gutarra, Aguilar no ahondó en detalles a una reportera de ‘Magaly TV La Firme’.

“Reina, yo no tengo nada que hablar. Les mando un beso”, señaló, evitando así mayores precisiones o aclaraciones públicas.

El cumbiambero insistió en mantener la estabilidad de su hogar y no ceder a la presión de dar mayores explicaciones: “De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes”.

La postura de Dilbert Aguilar ha generado diversas reacciones. Algunos resaltan su madurez y capacidad para proteger su vida familiar del escándalo, mientras otros piden mayor claridad respecto a los hechos que han salido a la luz.

Por ahora, el cantante privilegia la paz en su entorno y evita alimentar la controversia mediática, apelando a la privacidad y al diálogo interno como única vía para superar las dificultades.

Pese a la polémica, Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra continúan proyectando una imagen de familia unida. Hasta el momento, ella no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el caso. La pareja ha demostrado en anteriores ocasiones su fortaleza ante la crítica y los rumores, mostrando preferencia por resolver sus diferencias lejos de los medios.

Esposa de Dilbert Aguilar habría sido infiel en 2018 con un peruano en España, según revela Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme