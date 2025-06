Congreso autoriza el viaje de Dina Boluarte a Francia, su tercera salida al extranjero en dos semanas

Congreso aprueba viaje a Francia de Dina Boluarte | YouTube

El pleno del Congreso aprobó este miércoles el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Francia, donde tiene previsto participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) y reunirse con su homólogo Emmanuel Macron.

La salida, programada del 7 al 11 de junio, recibió la aprobación con 50 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Durante ese periodo, la mandataria seguirá a cargo del despacho presidencial utilizando tecnologías digitales, debido a la ausencia de un vicepresidente en funciones.

Se trata de su tercer viaje internacional en dos semanas: Boluarte estuvo en el Vaticano hasta el 19 de mayo y se convirtió en la primera jefa de Estado recibida por el papa León XIV, quien también tiene nacionalidad peruana, tras haber vivido cerca de 40 años en el país como misionero y obispo de Chiclayo.

Posteriormente, asistió a la toma de mando de Daniel Noboa como presidente de Ecuador, realizada el sábado 24 de mayo en la Asamblea Nacional.

Según el Ejecutivo, Macron cursó la invitación para la UNOC3 a inicios de abril de este año, durante una conversación telefónica donde, además, expresó su respaldo a la candidatura del Perú para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y planteó el fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas clave como defensa, lucha contra el crimen organizado, medio ambiente e infraestructura.

Antes de la aprobación del viaje, las congresistas Heidy Juárez (Podemos Perú) y Janet Rivas (Perú Libre), titular de la Comisión de Producción del Parlamento, solicitaron integrar la delegación oficial a través de oficios enviados al canciller Elmer Schialer.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete, Eduardo Arana, expresó su agradecimiento al Parlamento. “El Perú tiene una tarea internacional que hay que realizar y estaremos siempre a la expectativa de los desafíos que enfrentamos en el ámbito internacional. Les aseguro que la señora presidenta, al término de su viaje, dará buenas noticias”, afirmó.

“El viaje obedece a una obligación constitucional y a una política de Estado. La presidenta, como directora de la política internacional, debe asegurar la visión del Perú y también recibir a sus homólogos en las líneas de trabajo que se discuten en otros foros”, matizó.

Negativa

La última vez que el Legislativo rechazó un viaje internacional de la presidenta fue en abril, cuando denegó su asistencia al funeral del papa Francisco en El Vaticano. La votación terminó con 45 legisladores en contra, 40 a favor y una abstención, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la prioridad del viaje frente a la grave situación de inseguridad y extorsiones en el país.

En respuesta, el expremier Gustavo Adrianzén expresó su desconcierto y protesta ante la negativa del Parlamento. “Ella iba a rendir homenaje a una persona que tanto bien le ha hecho al Perú. A mí me parece que no deberíamos mezclar o confundir las cosas cuando se habla de inseguridad o la crisis que vivimos. Ya que podría ir a las exequias del Santo Padre y luego regresar. No es un viaje de placer, ni mucho menos. En relaciones internacionales, estos gestos son muy importantes”, dijo en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.